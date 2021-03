MotoGP, dietro la visiera: GP Qatar 2021

Parte di questa storia L'ABC del... Guarda tutti gli episodi

La notizia che arriva dopo un inverno di silenzi, nel primo dei due weekend consecutivi che il Motomondiale vivrà in Qatar, è che a Losail ha vinto Maverick Viñales. Lo ha fatto su una pista tradizionalmente amica a Ducati. Ha vinto partendo zoppicando (al solito), ma ha vinto anche dibattendosi nella bagarre, sgomitando e sorpassando, sfoderando una verve combattiva che troppo spesso è sembrata mancare in passato. Ringrazia la solidità della sua famiglia in procinto di allargarsi, che gli permette di correre con maggiore tranquillità, e ringrazia la perizia di Cal Crutchlow, tester Yamaha che a suo dire permette ai piloti di Iwata di concentrarsi più sulla gara che non su prove comparative di pezzi e novità. A Maverick ora sarà richiesta costanza di rendimento, non solo velocità. E dal punto di vista mentale, forse, la vittoria in Qatar era proprio il tassello che mancava.

“Vincere la prima gara fa la differenza a livello mentale, ma ciascuno dà a un successo simile un peso specifico diverso” – ci dice Andrea Dovizioso, uno che di GP di apertura ne ha vinti diversi – “Credo che per Maverick vincere domenica sia stato molto importante, perché è vero che a Losail sia lui che la Yamaha vanno piuttosto forte ma è altrettanto vero che sia un circuito decisamente pro Ducati. Il fatto che lui sia comunque riuscito a fare la differenza credo possa dargli un boost importante in vista del prosieguo del campionato”.

Viñales ha sfruttato i punti di forza della sua M1, una moto che a detta del compagno di squadra Fabio Quartararo non è più così semplice da portare al limite. “Quella del Qatar è una pista piuttosto particolare” – ci spiega ancora il Dovi – “La sezione più importante è quella che da Curva 8 porta fino a Curva 16, l’ultima del circuito: lì è fondamentale avere una grande fluidità di guida, portare tanta velocità sia nei cambi di direzione della 8 e della 9 sia nella lunghissima Curva 10. Poi ci sono le Curve 12, 13, 14 e 15 che sono davvero veloci, e lì riuscire a far scorrere la moto grazie a un buon feeling con l’anteriore fa davvero tanta differenza. Poi, chiaramente, l’ultima curva è cruciale: di fronte a te hai un rettilineo molto lungo, quindi è importante impostarla bene e soprattutto riuscire a preparare l’uscita in maniera ottimale, così da guadagnare sul lungo rettilineo”. È proprio nella sezione guidata che Maverick ha fatto la differenza. Se Johann Zarco e Pecco Bagnaia hanno dato prova dello strapotere desmodromico sull’infinito rettilineo del Qatar (citofonare a casa Mir per conferma), il #12 ha dimostrato grande agilità nel misto veloce, lì dove la sua M1 riusciva a girare più veloce e più stretta rispetto alle Ducati.

Le Ducati di Zarco e Bagnaia bruciano Mir in volata © David Goldman / Red Bull Content Pool

Ducati dalle quali, ovviamente, ci si attende una risposta. Brutale, secca, decisa, già a partire da questo fine settimana, in cui si scenderà nuovamente in pista a Losail. Su un layout identico a quello della scorsa domenica che però, nella MotoGP attuale, può non essere garanzia di un risultato speculare. “Con queste gomme, anche se si corre sullo stesso circuito a una sola settimana di distanza possono cambiare tante cose tra un weekend e l’altro” – ci spiega ancora Dovi – “Nel caso specifico del Qatar, tuttavia, non credo che assisteremo a chissà quali grandi stravolgimenti. Certo, qualcuno ha fatto degli errorini che potranno essere corretti e quindi da alcuni mi aspetto di vedere un certo tipo di differenza tra la prestazione di domenica scorsa e quella di domenica prossima. Poi, in Qatar, può entrare in gioco anche la variabile… condizioni: a Losail può tirare all’improvviso tanto vento, può arrivare una tempesta di sabbia che cambia il grip, e questo può mescolare ulteriormente le carte”.

Da Borgo Panigale ci sperano, e ci sperano nonostante il primo fine settimana di gara in quel di Losail abbia comunque regalato note positive che rispondono ai nomi di Johann Zarco, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini . Quest’ultimo, lontano dagli sguardi indiscreti delle telecamere, con il coltello tra i denti e l’entusiasmo dell’esordio ha chiuso in top ten la propria prima sgambata nel mondo dei grandissimi: mica roba da niente. “Mi dispiace che non si sia vista la mia rimonta, ma posso assicurarvi che è stata molto bella: mi sono divertito davvero tanto con tutti quei sorpassi! ” – ci dice Enea, al quale crediamo ciecamente – “Durante questo weekend siamo riusciti a fare la differenza in frenata, è stato in inserimento di curva che sono riuscito a sfruttare bene il nostro potenziale. Ero molto forte in quella fase, e infatti è lì che ho messo a segno la maggior parte dei miei sorpassi”.

Enea Bastianini ha chiuso 10° il proprio GP d'esordio © David Goldman / Red Bull Content Pool

Che la Bestia fosse in forma, a Losail, lo avevamo intuito già dal sabato. I pochi millesimi che lo hanno privato di un accesso in Q2 erano sintomo di grande velocità, confermata dai soli 9” e spicci di ritardo accusati a fine GP dal vincitore Viñales. “Purtroppo nel corso delle qualifiche solamente 5 millesimi ci hanno privato dell’accesso alla Q2, ma sapevamo di avere lavorato bene perché chiudere un giro a Losail in 1’53”7 vuol dire essere molto veloci” – prosegue Enea – “Diciamo quindi che in questa situazione a prevalere sul rammarico di non essere approdati alla seconda manche è stata la soddisfazione per avere messo a segno un gran bel tempo”. Anche perché, per Enea, da non sottovalutare è stato anche l’aspetto emotivo. Il Campione del Mondo di Moto2 era infatti al suo primissimo weekend di gara nella classe regina, e non deve essere stato affatto semplice gestire quella pressione e quelle sensazioni che la MotoGP porta immancabilmente con sé. “Il passaggio dalla Moto2 alla MotoGP ti provoca sicuramente delle emozioni non banali” – ci spiega Bastianini – “Si è nella masterclass, nella classe più importante di tutte, con i migliori piloti del mondo, e la prima cosa che si prova è sicuramente una enorme soddisfazione ”. E, ipotizzo anche se Enea non lo dice, magari anche un po’ di emozione da primo giorno di scuola.

A proposito di primo giorno di scuola: che iella per Danilo Petrucci , finito al primo banco di fronte alla cattedra per colpe non sue. Il #9 è rimasto coinvolto in un contatto fortuito nel caos di inizio gara, vedendo finire decisamente in anticipo una gara che sarebbe stata non poco utile – tanto a lui quanto a KTM – per capire dove e come lavorare in vista del resto della stagione. “Al via non è stata colpa di nessuno” – dice Petrux – “Quando in partenza ti ritrovi in mezzo al gruppo c’è il rischio che si vengano a creare situazioni simili: ognuno si muove per cercare di evitare gli altri, ma in quella concitazione qualsiasi manovra diventa estremamente complicata. La moto è a posto, ma dobbiamo ancora trovare un assetto di base che possa funzionare con le mie dimensioni e il mio peso, quindi direi che siamo ancora ben lontani dal nostro potenziale. Siamo solamente agli inizi di questa avventura, e finora non abbiamo avuto a disposizione neppure troppo tempo: purtroppo domenica sarebbe stato utilissimo fare un po’ di giri, però è andata com’è andata e dunque non c’è tempo per rimuginarci su”.

Weekend sfortunato in Qatar per Danilo Petrucci © Rob Gray / Red Bull Content Pool

Anche perché, e Danilo lo sa meglio di noi, questo fine settimana si replica esattamente lì a Losail. “Sono abbastanza contento del fatto che si corra di nuovo in Qatar senza far passare troppo tempo, perché almeno avremo modo di valutare se e quali modifiche apportare” – dice il ternano, al quale avevamo chiesto se preferisse avere la possibilità di rifarsi sulla stessa pista o la chance di scrivere la parola “Fine” sullo sfortunato capitolo qatariota – “Potremo migliorare il nostro set up, e quindi ci verrà subito data la possibilità di valutare se siamo riusciti a fare dei passi in avanti. Chiaramente Losail non è una pista che ci favorisce, ma almeno ci fornirà dei dati utili a farci capire in quale direzione muoverci in vista del prosieguo della stagione”. “Dovremo imparare a sfruttare i nostri punti di forza: la buonissima erogazione del motore e la frenata molto gestibile. In staccata la moto è stabile, e questo ti permette di frenare davvero forte” – ci anche detto Petrucci – “In questo momento temo invece che il nostro punto debole sia la velocità massima, ma credo che quella verrà fuori quando avremo trovato un set up che ci permetterà di essere a posto e quindi di uscire più forte dalle curve. Sicuramente il fatto che la carena sia molto piccola e che io sia abbastanza grande non aiuta da questo punto di vista: ecco perché non sono velocissimo in fondo ai rettilinei”.

Già, i rettilinei del Qatar. Quelli che, oltre agli appassionati saturi dell’inattività invernale, sono un po’ mancati anche ad Andrea Dovizioso. “Non essere in griglia in Qatar mi è un po’ pesato, soprattutto pensando ai risultati ottenuti le ultime volte che ho corso lì” – ci dice il #04 – “ A Losail sono sempre riuscito ad andare forte, arrivavo prima della partenza con una strategia chiara, sapevo cosa dover fare per ottenere un grande risultato e quindi provavo delle belle sensazioni. È una cosa che non succede in tante piste, ma per quanto mi riguarda in Qatar mi è successo spesso”. Ce lo ricordiamo tutti, Dovi. Ce lo ricordiamo tutti molto bene.

Andrea Dovizioso e Marc Marquez nel GP del Qatar 2019 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Moto2

Ci ha immediatamente chiesto scusa per i suoi toni bassi, Fabio Di Giannantonio . Consumata dalle grida, sfibrata da un’esultanza sfrenata, commossa e liberatoria, la voce del #21 racconta di una gioia immensa arrivata, come l’alba fa con la notte, dopo il momento più buio. Una partenza complicata, un errore che sembrava avere compromesso la sua rincorsa al podio, una rimonta furibonda e un duello tricolore hanno consegnato tra le mani di Fabio e del team che vive nel nome e nel ricordo di Fausto Gresini un inizio di stagione da incorniciare. “Dovete perdonarmi per la voce, ma dopo domenica me n’è rimasto giusto un filo” – dice Diggia – “Ottenere un risultato del genere ti dà una grande iniezione di fiducia. Tanta fiducia, a voler essere sinceri. Confesso di avere iniziato l’intera stagione con questa mentalità, con la consapevolezza di poter fare bene, e domenica abbiamo avuto la prova che cercavamo dimostrando a noi stessi che quando siamo a posto possiamo lottare lì davanti, con i migliori. Adesso il morale è alto, e iniziare in questo modo trasmette buone sensazioni sia a me che al resto della squadra”.

La gioia di Fabio Di Giannantonio dopo il GP del Qatar © David Goldman / Red Bull Content Pool

“Le precedenti due stagioni in Moto2 mi hanno fatto maturare moltissimo. Ho più esperienza, e dunque alcune cose che accadono durante il weekend, capitino esso in un turno di prove o in gara, ora le affronto in maniera diversa rispetto al passato e riesco a rimanere più concentrato sulla guida” – ci spiega ancora Fabio – “In quest’ultimo aspetto nel 2021 sono anche aiutato dal fatto di avere la stessa moto degli altri, un qualcosa che ti permette di focalizzarti sul tuo stile e sull’essere il miglior atleta possibile. Tutta questa crescita ovviamente si riversa in pista, e credo che sia proprio questa maturità la grande differenza rispetto all’esordio in Moto2”.

Chi se l’è dovuta vedere con la prima puntata di una nuova stagione è stato infine Tony Arbolino , rimasto invischiato nella trappola di Curva 1 ma in possesso di un ritmo gara che può fare ben sperare in ottica futura. “È stata una bella gara!” – dice Tony – “Purtroppo mi ha giocato un brutto scherzo la prima curva: sono andato largo, ho impiegato molto tempo per uscirne e questo mi è costato moltissimo. È un peccato perché avevo un passo incredibile, quindi avrei potuto fare bene".

Tony Arbolino è pronto a tornare in pista domenica © David Goldman / Red Bull Content Pool

"Ora sono alle prese non tanto con un adattamento dello stile di guida quanto con un suo miglioramento, e devo fare particolare attenzione a gomme e peso della moto. I punti forti non sono gli stessi della Moto3, quindi devi essere rapido a capire dove tu possa guadagnare e dove invece tu non debba perdere”. Questione di routine e automatismi, dunque. Gli stessi che, non dal lato tecnico ma dal lato umano, devono essere affinati anche all’interno del team. “Il primo weekend di gara trascorso al fianco di una nuova squadra è ovviamente diverso da tutti quelli che hai trascorso fino a quel momento” – ci spiega il #14 – “Rimanendo parecchio tempo all’interno di uno stesso team finisci per conoscere bene le abitudini, e dal punto di vista del pilota è tutto più immediato perché tutti sanno di cosa hai bisogno e dunque si fanno trovare al posto giusto nel momento giusto”. “In una nuova squadra questi automatismi vanno rodati, è tutto più nuovo, più fresco, e quindi nelle prime fasi occorre che ci si adatti un po’ tutti. La cosa estremamente positiva è che nel box c’è emozione, c’è entusiasmo, e questo rende sicuramente tutto più facile. Ora testa a domenica!”, ha infine concluso Tony. Che, come tutti noi, non vede l’ora che la seconda gara in quel di Losail arrivi in fretta.

