MotoGP, dietro la visiera: GP di Stiria 2021

Con un’età media di poco inferiore ai 23 anni, i tre giovincelli saliti sui gradini più alti del primo dei due appuntamenti che il Mondiale affronterà tra i cordoli del Red Bull Ring sono stati un enorme manifesto del fatidico “nuovo che avanza”. Sorrisi ampi, gioia incontenibile, per tre piloti che se la stanno vedendo rispettivamente con i postumi di un grave infortunio, con lo scetticismo di chi ancora fatica a legittimare un Mondiale conquistato sul campo e con le paure e le insicurezze - ormai apparentemente lasciate alle spalle - che hanno minato un’intera stagione il cui esito sembrava già scritto in partenza. Se la prestazione di Jorge Martin era in qualche modo pronosticabile per via delle caratteristiche della sua cavalcatura, quelle di Joan Mir e Fabio Quartararo hanno forse un po’ colto di sorpresa chiunque. Difficile infatti prevedere alla vigilia una simile difficoltà delle Ducati ufficiali su quella che è storicamente stata una pista amica, e il fatto che sia una Suzuki che una Yamaha siano riuscite a opporre una qual certa resistenza allo strapotere desmodromico era tutto fuorché banale. Una rondine che non fa primavera oppure un leitmotiv che è lecito aspettarsi anche nel GP d’Austria?

. I due italiani sono incappati in quello che è forse uno dei fine settimana più complessi della loro stagione, rimanendo invischiati a centro gruppo tanto in qualifica quanto in gara.