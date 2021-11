MotoGP, dietro la visiera: GP di Valencia 2021

Si sono poi consumati

alcuni saluti,

nel weekend della Comunità Valenciana. Quello definitivo di

Valentino Rossi

alla MotoGP, ad esempio. Il #46, simbolo inequivocabile di un’era indimenticabile del Motomondiale, dopo 26 anni di irripetibile carriera ha deciso di appendere casco, guanti e tuta al famigerato chiodo lasciando alle sue spalle

eredi velocissimi

e

ricordi bellissimi

. Se per Valentino si tratta dunque di un addio, lo stesso non può dirsi per

. Il #9, al termine di una stagione complicata vissuta in sella alla minuta KTM, tra lacrime sincere abbandonerà il Motomondiale per sfidare se stesso, natura, cronometro e avversari in una delle corse più mistiche e difficili che mente umana abbia mai concepito. Petrux, sempre alla guida di una cavalcatura di Mattighofen,

prenderà infatti parte all’edizione 2022 della Dakar:

un’avventura da uomini veri, polsi destri solidi e cuori forti nella quale aspettiamo trepidanti di vederlo in azione.