Ecco i record più impressionanti nella storia della MotoGP™

Maggior numero di vittorie in una stagione: Marc Márquez

L'elenco dei campioni del mondo della MotoGP™ e della classe 500cc è guidato dall'italiano Giacomo Agostini, altrimenti noto come Ago. Nel 1965 Agostini fece il suo debutto in carriera nella classe 500cc e nello stesso anno festeggiò la sua prima vittoria al Gran Premio di Finlandia.

In 14 anni di carriera, Agostini ha vinto un totale di 122 gare ed è stato incoronato campione del mondo in 15 occasioni in varie classi. Otto di questi titoli sono stati conquistati nelle classi 500cc. Questa impressionante impresa rende Agostini il detentore del record di titoli di campione del mondo nella classe regina, seguito da vicino dal suo connazionale Valentino Rossi con sette titoli e dallo spagnolo

Valentino Rossi rimarrà per sempre legato alla storia della MotoGP™, tra gli altri motivi, anche perché ha preso il via a più gare di qualsiasi altro pilota. Tra il 2000 e il 2021, l'italiano ha collezionato 372 partenze nella classe regina e, cosa ancora più impressionante, ha concluso 199 di queste gare sul podio con 89 vittorie all'attivo.

