MotoGP Social Club 2020: Aragon

Partiamo dal presupposto che si tratta di un campionato anomalo che si corre con tre gare consecutive alla volta e sugli stessi circuiti di sempre, è vero, ma in un periodo dell’anno “sbagliato” rispetto alle certezze dei dati raccolti in decenni di Motomondiale. Tutto questo ha un peso tecnico, tanto che Mir - per i feticisti delle statistiche - è in testa alla classifica generale e non ha mai vinto in vita sua una gara di MotoGP.