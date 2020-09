MotoGP Social Club 2020: Catalogna

Le quotazioni di Rossi e Dovizioso nel Motomondiale dopo questa gara scendono inevitabilmente, i decani lasciano sempre piu campo libero agi ultimi arrivati nella top class.

Due storie diverse, due risultati uguali.

Finisce così questa domenica, dopo 200 metri, la rincorsa dalla testa della classifica mondiale al titolo: ”Sono situazioni difficili da accettare specie se accadono alla prima curva e non per colpa tua", dice Andrea. "Tutto sommato ero riuscito a partire guadagnando alcune posizioni, risalire era quello che avevo in mente di fare. Zarco è venuto a parlarmi dopo la caduta, ma non c'è molto da dire. Questo rimane un campionato dove tutto può succedere, la cosa mi aiuta a rimanere positivo. Certo, il punto è essere veloce in pista e finora lo sono stato raramente. Il problema principale rimane la nuova gomma, molto diversa e a quanto pare complicata da capire per noi”.

Rossi invece scivola a gara inoltrata, cade e ci sta tutta, ci prova e ci riprova, sta davanti e non ci riesce, una caduta diversa da quella di Misano che era arrivata dopo pochi giri.

“Sapevamo di dover guidare veloce, ma soprattutto bene per non mettere in crisi le gomme - dice Valentino. L’ho fatto, però avevo voglia di vincere e per vincere devi spingere di più. Sono rimasto fregato da me stesso. Ero veloce e sentivo che poteva esserci una grande occasione. Mi sarei aspettato di tutto ma non di cadere, avrei portato a casa punti pesanti e ora sarei ancora in gioco”.

L’allontanamento dal titolo non è definitivo, gli algoritmi però cominciano a fare paura, anche se la buona notizia del fine settimana è la conferma che c’è ancora il 2021 per correre.

Brad Binder al MotoGP di Catalogna © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Chi si rivede

Nel fine settimana è rinato Quartararo, lui sì che ha svoltato, uscendo da un periodo orrendo sia per la classifica che mentale: "Aveva ragione Marc Márquez poco tempo fa a dire che si sarebbe aspettato di più da me in pista. Dopo le prime vittorie sono rimasto nelle retrovie e sono anche caduto, è stato un momento molto duro per me e per tutta la squadra”.

Al netto del capitale importante di punti in classifica guadagnati domenica, quello che di prezioso si porta via El Diablo da questo weekend di gara è la consapevolezza di poter tornare a vincere, di poter imparare dai momenti difficili.

Stessa faccenda per Mir, altro giovinotto che ora ci crede davvero e che, tra l’altro, il giorno che imparerà a usare la gomma da tempo senza partire a metà griglia sono cavoli amari per tutti.

Diciamo le cose come stanno, Quartararo festeggiava tantissimo anche perché se la gara fosse durata un paio di giri in più Mir sarebbe andato a prenderlo: le (bellissime) feste/assembramento sotto il podio della Suzuki chiariscono quanto avessero bisogno anche loro di una doppietta, con Rins (che ricordiamo al gentile pubblico) ha sempre una spalla scassata da Jerez.

No te preocupes

Viñales. Bo. Cosa si deve dire di Viñales? Giovedì, dopo una vittoria, dichiarava di essere preoccupato. E c’aveva ragione.

Sarebbero preoccupati in tanti guidando la MotoGP protagonista del mistero del lotto difettoso di valvole. Richieste fatte per cambiarle cadute nel dimenticatoio, comunicati fantasiosi, e alla fine Yamaha ha tolto della potenza alle moto.

Per adesso il divario tra Bagnaia (la velocità di punta più alta registrata) e le Yamaha, ballano una quindicina di km all’ora.

Il prossimo anno però la cosa dovrebbe sistemarsi con le valvole buone. Dai che il prossimo anno è quello buono.

Jack Miller al MotoGP di Catalogna © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Polyccio

Cosa sia venuto in mente a quelli di Honda HRC quando hanno confermato Pol Espargaró per il 2021 non lo sapremo mai, ma rimarrà una di quelle mosse pazze di mercato, fino a quando non verremo tutti smentiti.

Fatto certo questo, per il prossimo anno speriamo avrà risolto le scaramucce con Danilo Petrucci che ce l’ha su principalmente con Aleix, ma per osmosi vale tutta la famiglia Espargaró.

In ogni caso Pol guiderà non più una KTM ma una Honda. Ahia.