MotoGP Social Club 2020: Portogallo

La fine di questa stagione non è come la fine di tante altre: martedì nessuno correrà da un box all’altro per spostare i caschi, le tute. Nessuno dei Team Manager sarà impegnato con le misure delle divise nuove che bisogna fare presto e c’è già la prima foto. Nessuno sa se e quando ci saranno dei test invernali. Nessuno sa come sarà la prossima stagione MotoGP: si correrà solo in Europa? Si potrà tornare a un calendario normale?

La fine di questa stagione è sopratutto la fine di tante cose , è la fine di alcune pietre miliari del Motomondiale così come lo abbiamo conosciuto, tifato, vissuto e amato negli ultimi anni. È tipo un’epoca storica che finisce, quel momento di quando i campioni dello sport che ami cominciano a essere più giovani di te.

E i campioni che hai amato non corrono più.

"Crutch"

Appende la tuta al chiodo Cal Crutchlow , detto cavallo pazzo per gli amici, uno che ci ha regalato conferenze stampa leggendarie degne di Colin Edwards, tweet epici, parolacce in mondovisione, smorfie plateali, tutto rigorosamente politicamente scorretto.

Ma ha anche dei difetti.

Uno che ha vissuto il sogno proibito della manovalanza delle corse, di chi non aveva nessun altro jolly nel proprio mazzo se non il talento che lo ha portato a correre in Superbike e poi da lì, impresa sostanzialmente impossibile, ad arrivare in MotoGP (e rimanerci).

Uno che non ha potuto contare sulle spalle coperte dalla propria famiglia, uno che ha sposato una (bellissima) maestra delle elementari che non ha mai perso occasione di ringraziare: “Le devo tutto, se non fosse stato per Lucy che mi ha messo a posto quando ero a pezzi non avrei combinato niente nella mia vita”.

Uno che, quando ha potuto, si è preso cura di un pilota all’inizio della sua carriera spaesato come lo era stato lui, Jack Miller, ospitandolo nel suo motorhome e, non meno rilevante, introducendolo a sensazionali gare di bevute.

Da oggi Crutchlow inizia la sua carriera da tester in perfetto stile Cal mandando a quel paese Jorge Lorenzo.

Il Dottore si ammalò ambarabà ciccì coccò

Ne ha viste tante Valentino Rossi , e un giorno potrà dire di aver visto pure il Motomondiale ai tempi di una pandemia, di averlo corso prendendosi pure il Covid.

Nonostante i media abbiano insistito a dichiarare al suo posto che, come sarebbe comprensibile, gli ultimi scarsi risultati dipendevano dallo strascico debilitante della malattia, lui sorridente a domanda precisa ha sempre risposto che no, fisicamente stava da Dio e che se andava piano era colpa sua.

Ha cappellato anche lui negli anni, senza mai tirarsi indietro sulle responsabilità. È che quando sei Valentino Rossi, giustamente, direte voi, non hai mica problemi a prenderti una responsabilità.

Vero.

Anche quando sei un colosso mondiale come Yamaha non dovresti avere problemi a prendertele, le responsabilità. E non c’è alcun riferimento alle (deludenti) prestazioni di una moto da corsa.

Un’occasione di fare bella figura l’hanno persa sicuramente quelli di Yamaha: la chance di dimostrare quali sono i valori dello sport, tenendo Valentino Rossi nel Team ufficiale fino alla fine, anziché parcheggiarlo per il prepensionamento in Petronas. Perché diciamocelo: quante stagioni potevano mai essere, per finire in bellezza la carriera di Valentino Rossi? E quanti titoli o vittorie oggettivamente stavi portando via a quale non precisato pilota fenomeno alternativo - con buona pace di un acerbo Quartararo - su una moto con una strategia di sviluppo urgente non esattamente in bolla?

Confermare Rossi nel Team ufficiale avrebbe reso grande Yamaha, avrebbe ricordato a tutti noi quali sono i valori di uno sport che amiamo e che Valentino Rossi più di altri, concedetelo, ha reso leggendari guidando soprattutto quella moto blu.

Valentino Rossi al Red Bull Ring © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Certo, una mossa del genere non è semplice da perseguire, serve prendersi la responsabilità di lasciare a casa Viñales e ammettere che Maverick non l’ha vinto e non lo vince un mondiale MotoGP (tema ostico ben compreso anche dagli autisti dei camion del paddock, gente che non è stipendiata per fare il manager, ma due corse nella vita le ha pur viste).

E così il Dottore mette in archivio 15 anni da pilota ufficiale Yamaha e si prepara a una stagione sulla stessa moto, solo colorata in modo diverso e appoggiata nel box dei cugini meno… meno… insomma, meno.

Peccato che alcuni membri del suo staff non potranno seguirlo in Petronas SRT, un lusso concesso a Matteo Flamigni (quello che fa andare i numeri della moto), a David Muñoz (quello che decide cosa fare sulla moto) e a Idalio Gavira (quello che guarda come sta il pilota sulla moto in pista).

Peccato che per andare avanti nel 2021 Yamaha - sembra - tornerà al telaio 2019. È tutto un po’ tristanzuolo. Bo.

Mai più Desmo Dovi

Se sia un addio o un arrivederci, chi lo sa.

Se ci sarà un annuncio il prossimo anno di Dovizioso pilota ufficiale Honda HRC, è un gossip a tinte fosche, e comunque una chiacchiera sulla pelle di qualcun altro.

Quest’anno Andrea non ha potuto sfruttare il suo pezzo forte guidando una Ducati, la staccata, perché il posteriore non la poteva gestire. Forse non ha potuto metterci il 100% in generale, per tanti motivi.

Quando parli di Dovizioso tutto quanto prende il sapore amaro dell’incompiuto, come di un matrimonio celebratosi a Borgo Panigale, durato otto anni, tre dei quali da vicecampione MotoGP.

Insomma, quelle storie desmodromiche bellissime che partono sempre con i migliori presupposti e poi finiscono con le clausole, tipo "Ti amo come il primo giorno, ma firma qua, perché se per caso trovo una meglio di te voglio essere libero, quindi impegnati”.

Dovi con oggi è ufficialmente disoccupato, farà più Motocross, ha detto, e alla fine di questo suo capitolo di vita ha aggiunto: “A volte pensi che le cose siano impossibili. Quello che ho capito è che ci sono molti modi per superare gli ostacoli. L’esperienza mi ha insegnato che alcune cose che tu ritenevi inarrivabili in realtà sono raggiungibili, e allora ti si apre un mondo in tutto quello che fai nella vita, non solo a livello sportivo”.

Andrea Dovizioso a Portimao © Andrea Dovizioso

Cosa ci resta?

Vedere chi andrà piu forte tra il Team Petronas e il Team Ufficiale Yamaha, che non è così scontato visto che nel team satellite hanno parcheggiato anche un Franco Morbidelli , che se non fosse stato per un paio di rotture avrebbe serenamente potuto vincere il mondiale quest’anno (sì, andava detto);

se la Suzuki resterà nell’Olimpo dove è entrata di diritto;

quanto tempo ci mette Miguel Olivera, che ha vinto l’ultimo GP, a dimostrare quanto è forte, e non solo sulla sua pista di casa;

chi sceglierà Aprilia com pilota ufficiale tra Savadori e Smith, una saga dal titolo “Scontro tra titani”;

se Polyccio scassa più o meno di una Honda HRC a weekend;

se torna Márquez

Miguel Oliveira © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

E pensare che abbiamo passato gli ultimi anni a lamentarci perché Marc vinceva tutte le gare e la MotoGP era noiosa, e ora ci manca. Almeno a me uno che “leadera” davvero vecchio stile manca, manca moltissimo.

Manca la MotoGP moderna di Valentino Rossi, di Jorge Lorenzo di Dani Pedrosa, di Marc Márquez, dai. Di quelli che saresti rimasto un pomeriggio intero a guardarli guidare perché non c’erano dubbi di gomme/asfalto/valvole/sviluppo/ECU/quisquilie varie: non c’erano dubbi, stavi guardando guidare il campione più forte di tutti, che quando veniva battuto in un GP, quella domenica probabilmente avevi visto una di quelle gare di cui ancora oggi parli al bar con gli amici.

Però dai, andrà tutto bene: un giorno ci saranno di nuovo i bar, un giorno ci sarà di nuovo la MotoGP con i campioni.

Moto2

Un Campione del Mondo 2020 Made in Italy ce lo abbiamo, e quel Campione è Enea Bastianini .

C’è altro da dire? No. Bravo Enea, bravi Italtrans di Bergamo, una città che dopo tante sfighe ha qualcosa di bello da festeggiare come un mondiale frutto, anche, della tenacia orobica.

Moto3

La vera domanda è: cosa hanno dato da mangiare ad Arbolino nelle ultime due settimane?

Un’ultima gara per Tony corsa da vero campione, quello che non è potuto diventare, almeno non quest’anno con tutta evidenza - diciamolo - a causa di quell’ipotesi che potesse essere stato contagiato in aereo da un passeggero positivo al Covid che si trovava sullo stesso volo.

“Ho dato tutto, non ne avevo di più - ha detto Tony - ridatemi la gara di Aragon. Grazie a tutti, lo so che ci credevano in tanti anche a casa e questo per me è importante. Ci credevo anche io. Non ho altro da dire”.

Va beh, non che Albert Arenas non meriti questo mondiale - anche lui a sua volta incolpevole steso poco tempo fa da McPhee - però il Covid un pochino gliel’ha resa più facile, via.