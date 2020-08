MotoGP Social Club 2020: L'importante è che stiate tutti bene

Tra annunci di divorzio e drammi sfiorati con scene che vedi solo in Carmageddon, la MotoGP non veniva da un fine settimana propriamente tranquillo.

Ma il Motomondiale al tempo del Covid ha l’opportunità del replay e dunque eccoci sulla stessa griglia di partenza con Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, in outfit tirolese Lederhosen. Prima o poi qualcuno troverà il coraggio di dirglielo che i pantaloni corti con i calzini al ginocchio fanno sembrare chiunque Pippi Calzelunghe, lui compreso.

Si ripartiva con anche il video messaggio di Marc Márquez che ufficializza di rimanere out per altri due o tre mesi, come chiunque si sia scassato l’omero e abbia delle piastre nel braccio. No?

L'importante è che stiate tutti bene

Nella gerarchia editoriale delle corse per primo si celebra sempre il vincitore, ma faremo un’eccezione dopo aver visto Maverick Viñales eiettarsi dalla moto a 267 km/h con l’impianto frenante bollito.

Provvidenziale è stato tutto: la lucidità di Maverick nel buttarsi, le tute con gli Airbag, gli Air Fence, le vie di fuga del Red Bull Ring, l’allineamento di Saturno con Giove, la corrente da Sud-Ovest nel canale della Manica, un gomito che fa contatto con il piede, mio padre che è rimasto chiuso nell’autolavaggio.

“Cercheremo di capire cosa è successo ai freni di Maverick, non sarà facile perchè tra l’impatto e le fiamme, della moto è rimasto davvero poco” è tutto quello che può dire Massimo Meregalli, Team Director.

Ad ogni modo la prossima volta che ci sentiamo temerari nel passare il casello del Telepass oltre il limite dei 30 km/h teniamo presente che Viñales - e a giudicare dai gesti nel giro di allineamento anche gli altri piloti Yamaha - sapeva di avere un problema ai freni, ha scelto di correre per salvare i punti sulla classifica del mondiale.

Vince una KTM, vince Oliveira

Miguel Angelo Falcao de Oliveira , classe 1995, fieramente portoghese più che benvoluto in patria, tratto principale del carattere: testardaggine.

Genuinamente appassionato di moto tanto da non mancare quasi mai come spettatore la gara della Superbike a Portimao, sognava a 14 anni di vincere un giorno in MotoGP e ci è arrivando partendo da quel vivaio di piloti che hanno cominciato a correre poco più che bambini nella Red Bull Rookies Cup .

“Vorrei dire così tante cose ora - dice Miguel - ma riesco solo a ringraziare chi ha creduto in me: la mia famiglia, il Team, i portoghesi, sì, i portoghesi! Abbiamo scritto un pezzo di storia per il mio Paese e non potrei chiedere di meglio che vincere in casa KTM, in casa Red Bull”.

Quando non è in pista per la MotoGP, Miguel è in pista con il padre Paulo per allenare giovani promesse portoghesi. Miguel crede che se non hai i mezzi ti fai andare bene tutto, ed è per questo che lo si vede anche nei kartodromi a spiegare le traiettorie, o semplicemente a mangiare pasteis de nata per raccontare a chi comincia come si fa un debriefing dopo la gara.

Quella scritta da lui, Hervé Poncharal e KTM questa domenica in Austria è una bella storia di sport.

Hervé, ex pilota, fonda nel 1989 la squadra francese Team Tech3 e negli anni diventa Presidente IRTA oltre che ineccepibile colonna portante del paddock, vedendoci lungo e mettendo sotto contratto quasi chiunque. Per quasi tutta la storia del suo box rimane fedele cliente Yamaha, senza mai vincere una gara in MotoGP.

Quando il progetto nella premier class made in Austria è ancora embrionale, il team manager più elegante del circus decide di fare il passo e rivoluziona tutto, diventa il Team satellite degli ufficiali KTM.

Miguel Oliveira © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Gli austriaci ci mettono un po’, perseguono l’obiettivo con resiliente freddezza teutonica nonostante qualche sberleffo dal resto del paddock, che dopo la prima stagione di insuccessi comincia a chiedersi cosa non funzioni in quella moto arancione che in tutte le altre categorie va fortissimo ma in MotoGP niente, non ce n’è. Perché in effetti quelli di KTM sono gli originali della griglia: scelgono il telaio a traliccio in tubi d’acciaio invece di quello in alluminio, montano le sospensioni WP invece delle Ohlins e fin da subito si presentano alle gare con pochissimi punti in classifica e una hospitality a tre piani in legno di bambù che per montarla ogni weekend sono necessarie le gru del Bosco Verticale, il grattacielo disegnato da Boeri a Milano.

Ma alla fine è arrivata anche KTM, ed è arrivata forte (quanto forte lo si vede a occhio nudo nelle accelerazioni sul dritto vicino alle Ducati) tanto da cominciare a far paura a Ing. virtuosi come Gigi Dall’Igna.

Olivera vince dopo Binder, ma soprattutto vince al posto del più titolare - più che titolato - Pol Espargaró. Lo spagnolo del team ufficiale riserva in effetti una stretta di mano stitica a Oliveira dopo la gara e dice:” È stata una gara in cui potevano vincere praticamente tutti, non era la nostra giornata, peccato per Mir, che meritava la vittoria”.

Nel senso che piuttosto di applaudire il compagno di marca Oliveira si dispiace per la Suzuki? Chiedo per un’amica.

Bollettino Dovi

“La prima parte di gara era troppo brutta per essere vera - dice Andrea - andavo pianissimo, ma preferisco aspettare i dati e capire se è andata come come penso perché era un disastro e siamo stati fortunati per la bandiera rossa che mi ha permesso di cambiare gomma”.

Possiamo parlare delle gomme che con le stesse temperature si comportano in modo diverso, possiamo dire che la Ducati #04 non riesce a uscire dalle curve e nella prima parte scappa da tutte le parti, possiamo anche parlare del fatto che Dovizioso poteva sì guadagnare in frenata staccando forte ma con le scie e le ali come ci sono adesso di carte da giocare ne rimanevano davvero poche.

E quindi niente, la Ducati sul podio ci va con Jack Miller e Andrea Dovizioso rimane a tre punti inseguendo Fabio Quartararo in classifica generale.

Sì, esatto, in testa al Motomondiale c’è una Yamaha satellite.

Breve storia triste

Dopo la gara Davide Brivio lamenta di non poter andare di persona in Race Direction causa Covid: "Si possono solo mandare mail ma auspico di ricevere una spiegazione del perché Pol Espargaró non sia stato penalizzato per essere uscito sul verde l’ultimo giro, forse perché siamo in Austria in casa KTM e questo mi fa rimanere perplesso”.

Risponde direttamente Pol Espargaró: ”Sono andato sul verde perché mi ci hanno spinto gli altri sorpassandomi, ho perso due posti e la vittoria, non avrebbe molto senso penalizzarmi ancora. La regola dice che la penalità va data se usi la parte verde della pista per guadagnare posizioni o metterti in vantaggio.”

Fine storia triste.

Ad ogni modo se la tensione è proporzionale alla possibilità di fare bene (cit. di Brivio pre-partenza) è probabile che in Suzuki il giramento postumo abbia superato la velocità dei rotori degli elicotteri vista la domenica dello sfortunatissimo Mir.

Buongiorno Saitama

Breve aggiornamento sulla débacle HRC: ricompare una Honda tra le prime posizioni della classifica, non per molto, ma per qualche giro nella prima parte di gara c’era davvero una moto giapponese sfornata dalla sede di Saitama in Giappone. Era Nakagami, finito ben sesto al traguardo.

Next stop: Piadina e Squacquerone

Andiamo a Misano con poche certezze: Quartararo è in testa al mondiale nonostante siano due settimane che pasticcia con le staccate e pure l’ultima domenica non ha fatto eccezione.

Per la prima volta la Ducati viene battuta al Red Bull Ring da quando ci corre la MotoGP, lunedì mattina è stato osservato un minuto di silenzio a Borgo Panigale.

Il GP vinto da Oliveira è il quinto quest’anno non vinto da uno spagnolo, sentiamo quasi la mancanza della Marcha Real.

Questa nuova formula delle gare di moto con il Pit-Stop è molto interessante.

È conclamato che Yamaha sia la moto peggiore della griglia: non frena, non accelera e la velocità di punta ha i valori del Minipimer che usa mia mamma per sbattere le uova. Yamaha è in testa al campionato costruttori 2020. Tutto regolare.

E comunque quando vi sentite tristi pensate a Dani Pedrosa, pensate che ha corso tutta la vita rompendosi tutte le ossa e immaginatelo davanti alla TV che guarda questo mondiale che avrebbe potuto vincere a mani basse.