MotoGP Social Club 2020: Teruel

“Mi veniva tutto naturale, come se avessi un livello di concentrazione diverso, più alto - dice Franco Morbidelli - una specie di trip, qualcosa di cui ho sentito parlare ma in cui non ho mai creduto più di tanto. Qualcosa alla Ayrton Senna, il mio idolo”.

Non ha il motore degli altri Morbidelli, e lo conferma il fatto che è la Yamaha con la velocità di punta più bassa in pista, ma quando parte per vincere guidando una Yamaha è imprendibile, lo dicono gli avversari.

