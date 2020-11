MotoGP Social Club 2020: Valencia

ha vinto una gara, per se stesso, per la Suzuki, per le coronarie dei fratelli Brivio e anche con la grande motivazione di segnare il momento in cui la stampa avrebbe smesso di scandalizzarsi perché non ne aveva mai vinta una fino ad ora pur essendo un papabile campione del mondo. Mir ha vinto domenica e potrebbe vincere il Motomondiale già domenica prossima a Valencia: gli basterebbe arrivare terzo.

Come è successo? È che in Suzuki hanno lavorato bene su tutti i fronti: sulla moto, sui piloti, sulla squadra. Dagli altri, specie guardando nel box dei big, non è stato così. Prendi Yamaha che voleva aprire il motore già dopo due gare e ora si ritrova con le valvole difettose e la moto più lenta della compagnia; prendi Ducati che è un’eccellenza italiana, lo è per davvero, ma comunque la metti non c’è pilota che abbia tolto la divisa rossa senza litigare. E perfino

Non ci resta che tifare Suzuki

Con Rins, che uno qualunque di noi al posto suo sarebbe a mangiarsi il fegato per la sfiga di quella caduta a Jerez - sì, oggi sarebbe in testa alla classifica - e invece con gli occhi da cerbiattone ti dice: ”Se ripenso al mio infortunio in questo momento mi rendo conto che è stato determinante, ma sai, nonostante tutto ho gli stessi punti di Quartararo! Guardo il lato positivo e sono contento”.

Bisogna dirlo di nuovo: Suzuki è in testa ai costruttori della MotoGP. Una roba che solo a pensarla un paio di stagioni fa suonava bislacca . Certo, non c’era il Covid. Certo c’era Márquez, c’era la Ducati, c’era la Yamaha. Invece quelli di Suzuki sono arrivati con il loro 4 in linea quando nella fashion week delle moto sembrava imprescindibile avere un V4.

“Mi sento di aver capito come devo usare una MotoGP - dice il vincitore - e che con questa moto e questo motore devo essere dolce” lui, che non ha mai fatto una pole position - per coerenza bisogna che ci sia lo stesso scandalo circa il fatto che non è mai partito in pole position.

Addio Yamaha

Piange dentro il casco El Diablo, perché non si dice ad alta voce, ma lui lo sa. Che il mondiale è andato, dopo la gara di domenica è davvero andato - ed era già chiaro dopo 10 giri per lui, per Morbidelli, per Rossi. Viñales partiva dall’Autogrill.

