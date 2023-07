5 errori da evitare in MotoGP 23

Non guidate come se foste in auto

Potreste essere tentati di buttarvi in MotoGP e dare il massimo fin da subito ma sarebbe un errore. Iniziare con la MotoGP è come pensare di poter guidare un razzo dopo aver visto un documentario su SpaceX. Piuttosto iniziate salendo a bordo di una Moto3, è più lenta della MotoGP ma fornisce tutti gli strumenti necessari per imparare bene a guidare. Fatevi un paio di campionati e poi potete andare a sfidare i giganti.

Potreste essere tentati di buttarvi in MotoGP e dare il massimo fin da subito ma sarebbe un errore. Iniziare con la MotoGP è come pensare di poter guidare un razzo dopo aver visto un documentario su SpaceX. Piuttosto iniziate salendo a bordo di una Moto3, è più lenta della MotoGP ma fornisce tutti gli strumenti necessari per imparare bene a guidare. Fatevi un paio di campionati e poi potete andare a sfidare i giganti.

Potreste essere tentati di buttarvi in MotoGP e dare il massimo fin da subito ma sarebbe un errore. Iniziare con la MotoGP è come pensare di poter guidare un razzo dopo aver visto un documentario su SpaceX. Piuttosto iniziate salendo a bordo di una Moto3, è più lenta della MotoGP ma fornisce tutti gli strumenti necessari per imparare bene a guidare. Fatevi un paio di campionati e poi potete andare a sfidare i giganti.

MotoGP 23 è un gioco di corse simulativo, quindi ad alti livelli tutti gli aspetti dello sport vengono gestiti in maniera estremamente realistica. I principianti dovrebbero iniziare approfittando degli assist alla guida per familiarizzare con i mezzi e i circuiti. Il nostro consiglio è quello di attivate tutte le funzioni tranne "assistenza alla frenata" e poi disattivare gradualmente gli assist per aumentare il livello di sfida. Questo è il processo più semplice per diventare dei maestri delle due ruote.

MotoGP 23 è un gioco di corse simulativo, quindi ad alti livelli tutti gli aspetti dello sport vengono gestiti in maniera estremamente realistica. I principianti dovrebbero iniziare approfittando degli assist alla guida per familiarizzare con i mezzi e i circuiti. Il nostro consiglio è quello di attivate tutte le funzioni tranne "assistenza alla frenata" e poi disattivare gradualmente gli assist per aumentare il livello di sfida. Questo è il processo più semplice per diventare dei maestri delle due ruote.

MotoGP 23 è un gioco di corse simulativo, quindi ad alti livelli tutti gli aspetti dello sport vengono gestiti in maniera estremamente realistica. I principianti dovrebbero iniziare approfittando degli assist alla guida per familiarizzare con i mezzi e i circuiti. Il nostro consiglio è quello di attivate tutte le funzioni tranne "assistenza alla frenata" e poi disattivare gradualmente gli assist per aumentare il livello di sfida. Questo è il processo più semplice per diventare dei maestri delle due ruote.

Non basta saper guidare per diventare i migliori, bisogna anche imparare a conoscere le impostazioni del mezzo che si intende usare in pista. Provate a modificare leggermente il vostro setup prima di ogni corsa per capire come questo incide sul comportamento del mezzo. Ogni circuito ha una configurazione ideale, ma per scoprirla dovrete sporcarvi le mani e fare tanti test. All'inizio potete lasciare tranquillamente queste scelte al computer, ma prima o poi dovrete capire quanto sono importanti.

Non basta saper guidare per diventare i migliori, bisogna anche imparare a conoscere le impostazioni del mezzo che si intende usare in pista. Provate a modificare leggermente il vostro setup prima di ogni corsa per capire come questo incide sul comportamento del mezzo. Ogni circuito ha una configurazione ideale, ma per scoprirla dovrete sporcarvi le mani e fare tanti test. All'inizio potete lasciare tranquillamente queste scelte al computer, ma prima o poi dovrete capire quanto sono importanti.

Non basta saper guidare per diventare i migliori, bisogna anche imparare a conoscere le impostazioni del mezzo che si intende usare in pista. Provate a modificare leggermente il vostro setup prima di ogni corsa per capire come questo incide sul comportamento del mezzo. Ogni circuito ha una configurazione ideale, ma per scoprirla dovrete sporcarvi le mani e fare tanti test. All'inizio potete lasciare tranquillamente queste scelte al computer, ma prima o poi dovrete capire quanto sono importanti.