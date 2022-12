Ti senti un po' arrugginito sulla bici dopo l'inverno? È del tutto normale. Ci vuole sempre del tempo per abituarsi di nuovo a sfrecciare in discesa. Ci sono, tuttavia, alcune cose che puoi fare per riabituarti rapidamente alla velocità. E, come se non bastasse, altre che potranno servirti per farti andare ancora più forte dopo.

Abbiamo chiesto consiglio all'allenatore di bici professionista Adrian Hörnqvist , domandandogli come potessimo conquistare velocità e secondi in discesa. Adrian ha oltre 10 anni di esperienza da allenatore, nel suo curriculum vanta un diploma nel programma di allenamento d'élite di Riksidrottsförbundet e attualmente è coach della Dala Sports Academy - il programma nazionale di educazione ciclistica a Vansbro - e della squadra svedese di DH MTB.

In passato ha corso nel Downhill, 4X e Slopestyle conquistando diverse medaglie del campionato svedese. Da appassionato ed esperto rider, dunque, sa non solo dove si guadagnano (e si perdono) secondi su una pista da discesa ma anche cosa fare per raggiungere il ritmo di gara giusto. Non ci sono dubbi che sappia di cosa si stia parlando.

Come aumentare la velocità in discesa in MTB dopo la pausa invernale

Dopo un lungo inverno, sia tu che la tua bici potreste essere un po' arrugginiti. Non preoccupatevi: tornerete a derapare in curva e a fare salti in men che non si dica. Prima però di finire gambe all'aria, assicurati di fare tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di ritrovarsi per terra (e con un ego contuso). Ecco come Adrian ti consiglia di farlo.

01 Abbi pazienza

Se non hai guidato la tua bici per tutto l'inverno, abbi un po' di pazienza. Non è strano che tu non ti senta veloce o sicuro come prima.

Il pro rider Adam Eriksson seguito da Adrian in Spagna lo scorso inverno. © Private

02 Affronta l'inverno

In un certo senso, però, il mio primo consiglio sarebbe di non lasciare che quanto descritto nel punto numero 1 accada. Cerca di non mettere via la bici, ma esercita le abilità tecniche in sella per tutto l'inverno. Anche se vivi nelle parti più innevate, puoi sempre guidare con pneumatici chiodati. In questo modo puoi mantenere un livello e un ritmo più alti una volta tornata la primavera.

03 Pedala molto

Salire in sella durante l'inverno rimane un ottimo allenamento per mantenere abilità e forma fisica, ma ovviamente è leggermente diverso dal fare giri completi con il caldo. Quindi, in vista del ritorno della stagione delle bici e della riapertura dei bike park, la cosa migliore da fare è pedalare... tanto.

Ti sentirai molto più sicuro sulla bici dopo una o due settimane di guida intensiva. Pedala il più possibile, ma non esagerare: così facendo ridurrai il rischio di iniziare la stagione con inutili infortuni.

04 Perfeziona la tua tecnica di frenata

È facile pensare che si andrà più veloci se si frena di meno, ma dico sempre che per andare più forte si debba fare altro, ovvero frenare meglio. Per fare ciò, esercitati usando i punti di frenata: questo vuol dire che dovrai individuare alcuni punti del percorso in cui dovrai frenare, per poi identificare delle sezioni intermedie in cui non usi affatto i freni. In questo modo, in modo controllato, puoi esercitarti ad andare a tutto gas nelle sezioni.

Dopo esserti esercitato puoi provare a migliorare i tuoi punti di frenata frenando meno o per un periodo di tempo più breve, in modo tale da avere più velocità nella sezione successiva. Una volta affinata questa tecnica, prova a mettere tutto insieme in una discesa completa.

Adrian tiene d'occhio il team svedese di Downhill © Private

05 Vai in una pump track

È sempre bello guidare una hardtail di tanto in tanto, quindi trova una BMX o una pump track dove puoi esercitarti con le abilità di pompaggio e salto. Questo esercizio ti permetterà di migliorare tempismo ed equilibrio, che si trasferiranno poi direttamente sulla pista in discesa.

06 "Spezzetta" l'allenamento

Una discesa è composta da molti piccoli accorgimenti: devi frenare bene, pompare bene, usare la giusta distribuzione del peso, prendere la traiettoria ideale, usare la tecnica corretta per i salti e così via. Pertanto credo sia importante allenare una cosa alla volta, prestando attenzione ad ogni singola abilità.

Se, ad esempio, senti di dover lavorare sulla tua tecnica in curva, trova una pista con alcune curve impegnative su cui esercitarti. Prima di partire, pensa a cosa devi fare e a come farlo e poi - solo poi - ricomincia a esercitarti ancora e ancora.

Visualizzare le linee © Private

07 Vai più veloce nelle sezioni che trovi "facili"

Se vuoi andare più veloce, è importante analizzare le tue abilità di guida per capire dove siano i tuoi punti di forza e di debolezza. Un approccio interessante consiste nel provare ad andare più forte nelle sezioni che trovi facili, per poi rallentare leggermente in quelle che trovi difficili o che ti spaventano un po'. È un errore piuttosto comunque il vedere le sezioni facili come una semplice transizione verso le parti difficili: si tende a superarle senza troppo impegno per poi concentrarsi davvero solo nei punti più complessi. Non è invece difficile guadagnare molti secondi semplicemente dando il massimo anche nelle sezioni in cui senti di essere... al sicuro.

08 Allenati ad affrontare le sezioni difficili

Detto questo, è chiaro che non dovresti dimenticare nemmeno le sezioni più difficili di una pista. Quando arrivi a un punto che ti mette in difficoltà, affrontalo con la giusta calma: trova man mano la giusta fiducia e poi cerca di percorrerlo sempre più velocemente.

Consideralo come un esempio del il principio di verosimiglianza: se il tuo cervello sa che ti sei schiantato e ti sei fatto male su una sezione tre volte su cinque, c'è il rischio che tu ti senta più spaventato che fiducioso la prossima volta che lo percorri. La mentalità che hai in sella, di conseguenza, avrà un impatto sulla tua tecnica di guida e sul risultato. Quindi, prima di percorrere una sezione, decidi dove e come la percorrerai, quindi inizia lentamente e aumenta la velocità in seguito.

La pratica rende perfetti © Private