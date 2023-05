Costruisci un percorso per MTB come un pro: la guida di Remy Morton

Il professionista australiano di mountain bike Remy Morton ne sa un po' sul trail building. È comproprietario di una società di costruzione di sentieri chiamata Flux Trail insieme al collega australiano Dave McMillan e al neozelandese Jacob O'Donoghue Price.

Flux Trail è noto per la costruzione di percorsi e corsi per progetti di alto profilo, eventi di mountain bike e bike park. Flux Trail e Morton sono stati coinvolti nella realizzazione della pista da DH per il progetto Dream Track di Brook Macdonald l'anno scorso e hanno costruito un trail al Boomerang Bike Park in Australia per il progetto Seven Days e 7k di Morton. Morton è stato recentemente coinvolto nel mettere insieme la nuova infrastruttura del percorso del Crankworx di Cairns.

17 min Remy Morton: Seven Days and $7K Riuscirà il freerider australiano Remy Morton a creare la sua line definitiva con soli 7000 dollari australiani di budget?

Morton dice che costruire un sentiero è come creare un grande dipinto su una montagna. Spetta al costruttore assicurarsi che vada bene, abbia un bell'aspetto e si adatti al terreno naturale: se fatto bene, resisterà per decenni a venire.

Ecco i sette passaggi di Morton per creare percorsi per mountain bike:

Otteni il permesso

Impara a conoscerlo

Distruggilo

Costruiscilo

Cammina

Percorrilo

Mantienilo

01 Step 1: Il permesso

Il passaggio più essenziale: assicurati di disporre di tutte le autorizzazioni pertinenti per accedere e lavorare sul terreno prima di iniziare qualsiasi cosa. Per la costruzione del Dream Track, Morton e Macdonald hanno esplorato le aree della Nuova Zelanda per costruire il tracciato lungo 3 km. Quando hanno trovato quel posto di montagna perfetto a Motueka, nel Sud della Nuova Zelanda, hanno scoperto che si trovava su un terreno di proprietà di un agricoltore, Patrick Rose. Dopo aver ottenuto la sua approvazione per costruire un sentiero, è andato avanti a tutto gas.

Morton è stato fortemente coinvolto nella costruzione del trail Dream Track © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

02 Passaggio 2: conoscilo

Più sai, meglio puoi costruire. Trascorri del tempo per entrare in intimità con la terra e lavorare con gente del posto che la conosce bene.

“Studia le immagini satellitari e le linee topografiche per vedere dove si trovano le insenature, i calanchi, le scogliere. Di solito, il terreno più brutto su una montagna è nei canaloni", dice Morton.

“Una volta individuati i luoghi da evitare, inizia a fare escursioni con un piano approssimativo in testa. Puoi mappare il percorso con un GPS o semplicemente utilizzare il nastro segnaletico. Le caratteristiche chiave si riveleranno rapidamente e man mano che trascorrerai più tempo nell'area contrassegnata, inizierai a vedere più possibilità.

Se Morton ha avuto un'idea per una costruzione, la annota nel suo taccuino © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Morton sottolinea l'importanza di lavorare con la terra piuttosto che contro di essa.

"Non solo significa che l'intero processo di costruzione sarà più semplice, ma costruirai naturalmente un percorso che drena bene, ha un bell'aspetto e si integra nel paesaggio ed è sostenibile."

Un'altra grande considerazione è la flora autoctona della zona e l'ambiente.

03 Passaggio 3: cancellalo

Piuttosto che cancellare dall'inizio alla fine, Morton consiglia di iniziare dalla parte più difficile del tuo percorso in modo da sapere se è possibile costruire. Può anche essere più facile lavorare i tratti più ripidi verso l'alto per ottenere una migliore visibilità del sentiero. Una volta ripulito, passa al resto del sentiero, lavorando dall'alto verso il basso.

“Chiarisci solo ciò che è necessario per il tipo di percorso che vuoi creare. Se vuoi un sentiero argilloso, considera di mantenere più materia naturale come il muschio sul terreno. Non vuoi mai abbattere alberi, ma a volte potrebbero essercene alcuni, quindi fai una scelta saggia. Forse è già morto o è una specie comune e non protetta».

Il lavoro più sporco richiede attrezzi giusti © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

04 Passaggio 4: costruiscilo

Costruiscilo in un colpo solo o fallo in più fasi: non esiste un modo giusto o sbagliato per farlo. Affina quelle caratteristiche e ottieni un buon flow. Mentre stai costruendo, inizia a formulare un piano di manutenzione per quando il sentiero sarà finito.

“Trova le sacche di terra buona e, se ne hai in eccesso mentre scavi, ammucchiala nelle aree in cui potresti averne bisogno in futuro. Tengo sempre anche un mucchio di buone pietre sul lato.

05 Passaggio 5: cammina

Una volta costruito completamente, fai un'ultima passeggiata sull'intero tracciato. Camminando su e giù, fai attenzione a eventuali radici o rami affilati e controlla che non siano stati lasciati attrezzi.

“Riordina tutto e rendilo naturale e presentabile. Se ho dovuto tagliare alberi, radici o rami, li trascino via per compostarli fuori dalla vista. È così che mostri rispetto per la terra”.

Morton e Macdonald valutano il percorso Dream Track © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

06 Passaggio 6: guidalo

Come regola generale, più lavoro sterrato hai svolto, più a lungo dovresti lasciare il sentiero per stabilizzarsi prima della prima corsa. Le tracce di salto richiedono molto tempo, mentre una pista enduro più naturale può essere percorsa molto prima.

“Personalmente mi piace lasciare riposare i trail per molto tempo prima di guidarle. Lascia che tutto si stabilizzi e si indurisca mentre il muschio e le radici ricrescono al loro posto. Ho sentieri che lascerò per mesi prima di percorrerli.

Non c'è niente di meglio che raidare qualcosa che hai costruito © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Quando è pronto, vai là fuori con altre persone e rilassati!

“Se c'è una caratteristica, fai qualche rodaggio prima di girare perché va sempre in modo diverso da quello che immagini. Hai passato così tanto tempo a costruire il sentiero: cerca di avere un po' di controllo e pazienza per andare a un ritmo sicuro".

07 Passaggio 7: mantienilo

Una manutenzione regolare farà sì che il tuo percorso funzioni senza intoppi per gli anni a venire. Se la tua build era in una rete pubblica, vale la pena condividere le tue conoscenze con altri che possono aiutarti con la manutenzione.

“Non ci vuole molto per scrivere appunti sul sentiero. Includi una mappa di base, le caratteristiche chiave da mantenere, eventuali aree problematiche, posizioni di buona terra o rocce ed eventuali fonti d'acqua.

Morton dà un po' di cure al corso Speed ​​and Style di Crankworx Cairns © Graeme Murray/Red Bull Content Pool