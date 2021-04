Qualche giorno fa è uscito il video di Meteoriti , singolone tratto dall'ultimo album di Mr. Rain , PETRICHOR. Il mood è quello che ricorre spesso nei lavori del cantautorapper di Desenzano: paesaggi alieni (in questo caso l'Etna) e rimandi sci-fi abbastanza evidenti. È un po' il pallino di Mattia, che piazza Interstellar in cima ai suoi film preferiti.

E c'è più di una analogia tra la trama del film e quella di un musicista che sta avendo non poche grane a trovare un equilibrio nel suo mondo: costantemente inseguito dal demone della creatività/musica e quindi incapace di godersi un po' del tempo terreno insieme a famiglia, amici, amori. Mettici poi che si produce tutti i pezzi da solo, perché non ha ancora trovato un producer che lo capisca meglio di quanto si capisce lui, e il gioco è fatto: l'astronauta lasciato solo in un mondo lontano sta cercando di tornare a casa. Deve solo capire come aggiustare l'astronave.

Come stai?

Io bene, sono contento. Fuori c'è anche un bel sole.

Eh, ma tu sei Mister Pioggia!

Eh, ma io sono anche felice a volte. Mica posso essere sempre triste. E poi sono a metà tra tutti e due: quando c'è la pioggia riesco a scrivere e produrre bene, a tirare fuori quello che normalmente faccio fatica a dire. Quando c'è il sole però sono felice. Perché posso farmi un giro.

Ho visto il video del piccolo live che hai fatto in montagna, quello vicino al relitto dell'aereo. Ma è vero l'aereo?

Sì è verissimo. Sono perennemente alla ricerca di questi posti per i videoclip. Sono un fan di questi posti un po' fuori dal mondo. Quello era un aereo che era caduto e che hanno trascinato lì. Mi pare sia una pista di sci: lo tengono lì come simbolo/monumento della pista.

Sbaglio o hai una specie di ossessione delle cose che cadono dal cielo? Pioggia, meteoriti, aerei.

In effetti sì. Più che altro sono un fan dello spazio, dei film di fantascienza. Sono un sognatore. Mi piacciono molto le cose che vengono da un altro mondo. In ogni mio video se noti c'è un elemento che rimanda a qualcosa di extraterrestre. Sembrano tutti paesaggi un po' fuori dal comune. È da molto che ho questa ossessione. Fai conto che il mio film preferito è Interstellar. È nella mia top 3 sicuramente.

E gli altri 2 quali sono?

Sicuramente Donnie Darko. E forse Sette Anime, con Will Smith.

Nel disco sono tutte produzioni tue?

Tutte tranne una che è A Forma di Origami, co-prodotta con Tommee Profitt, che è il produttore di NF, un rapper americano. Sono tutte prod mie. Ho pure imparato a suonare il pianoforte guardando i tutorial su YouTube.

E non hai mai pensato di trovarti un produttore tutto tuo?

Allora ci sono principalmente due motivi: da un lato sono convinto che chi meglio di me può riprodurre esattamente e fedelmente quello che ho in testa? Sono sempre stato convinto che seguendo i video, i testi e le produzioni sono in grado ad arrivare non dico all'obbiettivo prefissato ma molto vicino. E poi perché faccio un genere un po' fuori dal comune: è pop contaminato da più generi. Però non è hip hop. È una cosa tutta a sé e non ho mai trovato un compagno fedele di produzioni, ma spero di trovarlo. Mi darebbe un po' più tempo per me stesso. Perché sono chiuso in studio tutti i giorni, giorno e notte.

Non stacchi mai?

No, quasi mai. Sono sempre in moto. Sempre a pensare progetti futuri, idee nuove per i video, location per i video. Sono pieno di cose e ne risente molto la mia vita sociale. In questo album infatti c'è questo dualismo, questa battaglia tra le due persone che mi compongono. La persona normale viene sacrificata da Mr. Rain perché monopolizza il 100% del suo tempo ma si accorge che si sta perdendo tutto il resto, il presente, i traguardi, il tempo con la propria famiglia, partner e amici. È sempre proiettato nel futuro, in costante sfida con se stesso. Il disco lo chiudo con una promessa che faccio a me nell'outro: prometto di ricominciare da me, di ritrovare un equilibrio o almeno provarci.

Da che parte vuoi cominciare?

Intanto devo costringermi a essere un po' più egoista dalla parte personale, ritagliarmi un po' di spazio con gli amici e la famiglia. Sto provando a farlo cercando di non danneggiare tutto il lavoro che ho fatto fino a oggi. È che sono ossessionato dalla musica, tanto che era come se vivessi in un altro mondo e fossi estraneo al mio corpo. Ci sono periodi in cui mi chiudo in studio, magari passa un mese e manco me ne sono accorto. Per me negli ultimi 3 anni è come se fosse passato un anno.

È questo il periodo buio di cui parli in Fiori di Chernobyl?

Sì, ho avuto questo periodo pieno di problemi personali nella sfera lavorativa. Persone di cui mi fidavo che si sono rivelate tutt'altro. Queste cose messe insieme mi hanno mandato un po' in crisi, ho avuto il blocco dello scrittore, poche idee. Periodo negativo della mia vita. Da quello ho cercato di buttare tutto fuori, di dire "senti, sai cosa? Provo ad andare avanti". E allora ho scritto Fiori di Chernobyl che è un po' l'origine, la mamma di tutto questo disco.

Forse dovresti proprio dare degli orari a Mr. Rain e degli orari a Mattia.

Eh, ma sai che ci provo, ma alla fine finisco per non rispettarli? È una cosa strana perché sembra che lo faccia apposta. Ma non lo faccio apposta!

Eh, però ti devi mettere in questa forma mentis: per scrivere bene bisogna vivere. E per vivere non bisogna scrivere soltanto.