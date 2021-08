9 lezioni imparate al Campionato del Mondo in Val di Sole

Il Campionato del Mondo UCI MTB è l'evento più importante della stagione perché mette in palio l'ambita maglia iridata che i migliori rider avranno l'onore di indossare per un anno intero. Gli atleti rappresentano la propria Nazione e arrivano all'appuntamento al top della condizione per conquistare le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo in palio. Lo spettacolo, insomma, è garantito. Nel video in alto ti spieghiamo perché il Mondiale è speciale, mentre nell'articolo scopri quanto è accaduto nell'edizione 2021 che si è svolta in Val di Sole.

01 Evie Richards si è laureata campionessa del mondo Elite XCO

Evie Richards regala l'oro alla Gran Bretagna © Bartek Wolinski/@wolisphoto Tutta la potenza di Evie Richards © Bartek Wolinski/@wolisphoto Anne Terpstra conquista l'argento © Bartek Wolinski/@wolisphoto Kate Courtney in gruppo in Val di Sole © Bartek Wolinski/@wolisphoto Una caduta ha inflenzato la gara di Courtney © Bartek Wolinski/@wolisphoto Bronzo per la Svizzera Sina Frei © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Evie Richards non è nuova alla maglia iridata, ma è la prima volta che indossa l'arcobaleno nella massima categoria e in sella alla sua MTB. La britannica prima di questo titolo aveva in bacheca due ori conquistati nel ciclocross da Under 23, mentre nel cross country non era ancora riuscita a centrare il bersaglio più ambito. Ci è riuscita sabato in Val di Sole, mettendosi dietro l'olandese Anne Terpstra e la svizzera Sina Frei. Migliori azzurre al traguardo sono state le giovani Martina Berta , 20a, e Greta Seiwald , 21a, arrivate appaiate dandosi il cinque.

02 Myriam Nicole ha conquistato il suo secondo titolo mondiale

Myriam Nicole porta a casa la medaglia più pesante © Bartek Wolinski/@wolisphoto Myriam Nicole conquista il suo secondo titolo mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto Concentrata verso il traguardo © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Il Trentino è stato colpito da una forte pioggia sabato sera, sufficiente a creare piccoli ruscelli che scorrevano lungo la pista. Il cielo si è schiarito domenica mattina, ma gli juniores e le donne hanno dovuto affrontare condizioni scivolose per la prima volta su un tracciato già di per sé difficilissimo. Le prove sono state piene di scivolate, cadute e mal di testa. Per Myriam Nicole la Black Snake era stata fatale nel 2011, ma dieci anni più tardi la incorona per la seconda volta campionessa del mondo di DH. La francese, già iridata a Mont Sainte-Anne nel 2019, fa doppietta con la connazionale Marine Cabirou. A completare il podio l'elvetica Camille Blanche, campionessa uscente. L'atleta di casa Eleonora Farina chiude 6a, dopo essere caduta al mattino durante le prove. Nella top ten finale anche l'altoatesina Veronika Widmann ,9a.

Nicole con la sua bici mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto Myriam 'Pompon' Nicole indica il suo casco © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 Schurter regala gloria eterna alla Svizzera

Nino Schurter non era tra i primissimi favoriti in Val di Sole, ma al via era il corridore di maggior successo grazie a cinque vittorie in Coppa del Mondo sul tracciato trentino. Quarto ai Giochi Olimpici, nella sua amata Italia ha scritto un'altra indimenticabile pagina della storia della mountain bike mondiale. Oltre a detenere il record di più giovane campione del mondo di sempre nella sua specialità (nel 2009 a Canberra, anni 23) e consolidare quello di maggior numero di Mondiali vinti (9), in Val di Sole è diventato pure il campione mondiale XCO più anziano (35 anni). Secondo il connazionale Mathias Flueckiger , terzo il francese Victor Koretzky . Prova sottotono degli italiani con Gerhard Kerschbaumer 17°. Decisamente meglio sono andati i nostri portacolori nella gara Under 23 con Juri Zanotti d'argento, Filippo Fontana 6° e Simone Avondetto 7°.

La volata per la vittoria di Schurter © Bartek Wolinski/@wolisphoto Schurter regala l'ennesimo oro alla Svizzera © Bartek Wolinski/@wolisphoto Grande battaglia tra Fluckinger e Schurter © Bartek Wolinski/@wolisphoto Quarto posto per il rumeno Vlad Dascălu © Bartek Wolinski/@wolisphoto Avancini guida il gruppo © Bartek Wolinski/@wolisphoto Finalmente i tifosi sono di nuovo sul percorso © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 Greg Minnaar è il numero 1 al mondo di DH per la quarta volta

Greg Minnaar vinse il suo primo titolo di campione del mondo a Lugano nel 2003 e alla soglia di 40 anni non sembra avere alcuna intenzione di tirare i freni. In Val di Sole con una run da manuale ha conquistato la quarta maglia iridata di una carriera al bacio. Argento per Benoit Coulanges (Francia), bronzo per Troy Brosnan (Australia). Foratura fatale per il campione in carica Reece Wilson. Miglior azzurro al traguardo è stato Davide Palazzari , 26°. Tra gli junior buon 7° posto per il promettente Davide Cappello .

Greg Minnaar e Myriam Nicole sono i nuovi campioni del mondo di DH © Bartek Wolinski/@wolisphoto Greg Minnaar lanciato verso la leggenda © Bartek Wolinski/@wolisphoto

05 La Black Snake è stata più velenosa che mai

La Serpe Nera, come è conosciuta la pista di discesa della Val di Sole, è certamente una bestia velenosa! Quest'anno, un sacco di lavoro è stato fatto dai costruttori della pista per rinnovarla dopo anni di gare di Coppa del Mondo. La sezione più alta fuori dal cancelletto di partenza è stata levigata e arricchita di nuovi salti. Più in basso sul tracciato sono state inserite sezioni più ripide e rock garden che sulla carta avrebbero dovuto rallentare la foga dei migliori discesisti al mondo. La nuova versione ha funzionato, senza nulla togliere alla tecnicità e alla fisicità per cui il luogo è famoso nel mondo. La scelta di nuove linee ha reso lo spettacolo ancora più mozzafiato.

La preview del percorso downhill in POV

Quando i discesisti attaccano la Black Snake, spesso vengono "morsi". Tra gli altri è successo a Loïc Bruni nelle prove, nella finale alla velocissima Vali Höll e a Brook Macdonald , che miracolosamente non si è rotto nemmeno un osso. Le rocce sono dure ma, a quanto pare, il Bulldog lo è di più.

Bruni affronta la discesa © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La festa dei tifosi XCO in pista © Bartek Wolinski/@wolisphoto Il calore dei tifosi © Bartek Wolinski/@wolisphoto

L'atmosfera in Val di Sole è stata elettrica fin dalle gare Junior. Dopo la cancellazione della tappa di Coppa del Mondo 2020, gli italiani amanti della MTB si sono rifatti quest'anno riversando sul percorso tutto il loro calore. Fan di tutte le età hanno corso su e giù per il percorso, applaudendo ogni singolo partecipante. Gli adulti hanno mostrato un'emozione quasi infantile, e i bambini hanno guardato con stupore i loro eroi sportivi in lotta per la gloria. Nel weekend era difficile trovare un solo posto a bordo pista che non fosse occupato. Uno spettacolo da pelle d'oca, che ci mancava da matti.

I fan a bordo pista © Bartek Wolinski/@wolisphoto

07 L'evoluzione del percorso XCO

La preview del percorso XCO in POV

C'è stata una costante e graduale evoluzione del percorso XCO nelle ultime edizioni della Coppa del Mondo, ma quest'anno ci sono stati cambiamenti più significativi. Nuove sezioni sono state tagliate nel fianco della collina, aggiungendo curve extra, discese tecniche, salite dure e un secondo rock garden verso il traguardo. Il circuito, a detta dei rider, era veloce ma fisico. Promosso a pieni voti, come il resto dell'organizzazione al top in Val di Sole.

08 Assegnati i primi titoli XCC della storia

Oro per Frei, argento per Richards e bronzo per Ferrand-Prevot © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La gara di Short Track (XCC) è diventata una delle preferite dai fan, breve ma intensa rappresenta una formula che appassiona. Il 2021 ha visto l'incoronazione dei primi campioni del mondo XCC della storia. In campo femminile è servito il fotofinish per assegnare il titolo a Sina Frei che ha avuto la meglio su Evie Richards. Completa questo primo podio che resterà negli annali la francese Pauline Ferrand-Prevot.

Il recap della gara di XCC

In campo maschile l'ha spuntata l'americano Christopher Blevin, che con una mossa decisiva all'ultima corsa ha battuto il brasiliano Henrique Avancini e il tedesco Maximilian Brandl.

Il podio XCC con Blevins, Avancini e Brandl © Bartek Wolinski/@wolisphoto

09 Nuovi kit e biciclette a go go

I campionati del mondo offrono sempre le bici più sciccose e i migliori kit dell'anno, una passeggiata attraverso i box della Val di Sole non ha deluso. Venite con noi.

Bruni con la sua bici mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Loïc Bruni ha optato per un tema meno patriottico e più specifico per il luogo in cui è andata in scena la rassegna iridata. L'effetto cromato ha una finitura in pelle di serpente in omaggio alla Black Snake.

Pronto ad affrontare la Black Snake © Bartek Wolinski/@wolisphoto Snake scales on Bruni's bike © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Bruni ha sempre un'attrezzatura spettacolare al mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Dettagli del casco di Bruni © Bartek Wolinski/@wolisphoto "Appena iniziato" © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Vali Höll ha riproposto il kit leopardato che ha indossato per i campionati del mondo 2020, ma purtroppo anche questa volta è finita per terra e non è riuscita a vincere come sperato.

Höll con la sua bici mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Unicorni sul casco di Vali Höll © Bartek Wolinski/@wolisphoto Un pizzico di magia non fa male © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Finn Iles ha lavorato direttamente con il designer canadese per far sì che che lo spirito della bici riflettesse quello di casa sua. Il risultato? Montagne, neve e una classica foglia d'acero per un look molto cool.

Iles con la sua bici per il mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto Il mezzo di Finn Iles © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Tra gli altri disegni di spicco vanno segnalati il bambù della medaglia d'oro di Tokyo2020 Jolanda Neff, il tramonto sulla bici di Myriam Nicole e gli effetti speciali del team Mondraker.

Seagrave con la sua bici per il mondiale © Bartek Wolinski/@wolisphoto La bici di Bernard Kerr ricorda una Ferrari vintage © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brook Macdonald mostra il suo casco © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brook 'Bulldog' Macdonald sfoggia sul casco delle felci NZ © Bartek Wolinski/@wolisphoto La bici di Greg Minnaar © Bartek Wolinski/@wolisphoto Greenland mostra la sua Mondraker © Bartek Wolinski/@wolisphoto Occhiali speciali per vedere dettagli nascosti © Bartek Wolinski/@wolisphoto Correre per la propria Nazione © Bartek Wolinski/@wolisphoto Tutto rivelato quando si indossano gli occhiali © Bartek Wolinski/@wolisphoto No, i tuoi occhi non ti stanno giocando brutti scherzi © Bartek Wolinski/@wolisphoto Foglie d'oro di bamboo per Jolanda Neff © Bartek Wolinski/@wolisphoto Tema giapponese per l'oro di Tokyo2020 © Bartek Wolinski/@wolisphoto La campionessa uscente Camille Balanche © Bartek Wolinski/@wolisphoto La bandiera brasiliana spicca sulla bici di Avancini © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Dopo il Mondiale lo show non si ferma e anzi continua senza sosta con la Coppa del mondo UCI MTB che il prossimo fine settimana fa tappa a Lenzerheide, in Svizzera. Dal 3 al 5 settembre resta sintonizzato su Red Bull TV .