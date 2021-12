MTB: chi è Chiara Teocchi, l'atleta di Gimondi che ha spiccato il volo

Il 1996 è l’anno in cui viene al mondo Chiara Teocchi , l’8 dicembre, giorno in cui andava in scena una prova di coppa del mondo di ciclocross in Francia. Il 1996 è l’anno in cui viene inserita nei programmi della rassegna iridata di mountain bike la categoria under23, in cui primeggia Dario Acquaroli , su una bicicletta Bianchi. La storia di Chiara Teocchi si lega in maniera indissolubile a quella del marchio di Treviglio e di uno dei più grandi interpreti del ciclismo storico, Felice Gimondi , il gigante buono che ha preso sotto la sua ala una giovane sognatrice.

La carriera dell’atleta bergamasca nasce proprio nel segno di Gimondi, da una gara organizzata dall'acerrimo nemico del cannibale Merckx. È scattata lì la scintilla che ha scaturito la fiamma dentro Chiara, fino a quel punto della sua vita intenta a prodigarsi nell’apprendimento dei passi di danza. Una fiamma alimentata da uno degli emblemi della storia del marchio Bianchi, con cui Chiara è cresciuta, fino a trasformare un sogno in una realtà. E sono sempre i sogni a dare forma al mondo, un mondo che Chiara si è costruita con duro lavoro, mattoncino dopo mattoncino.

Felice Gimondi e Chiara Teocchi © Bianchi

Due titoli europei di ciclocross, sette maglie di campionessa nazionale conquistate tra ciclocross, cross country ed eliminator. Una medaglia d’oro alle olimpiadi giovanili e un titolo europeo nel cross country a staffetta. Ma dietro le quinte c’è una ragazza giudiziosa, dai forti valori sociali, ricca di passioni, tenacia e coraggio. Abbiamo intervistato Chiara mentre era al caldo di Calpe in ritiro con l’attuale team Trinity Racing , tra un allenamento e una videochiamata con i nipotini.

Come nasce la passione per la MTB con un passato come il tuo, da ballerina?

A otto anni comincio ad appassionarmi alla bici, nel momento in cui levo le rotelle, tenute proprio fino a quel momento. Se mamma mi ha spinta a iscrivermi a danza, disciplina che praticavo fino a quel momento, è stato papà a trasmettermi la passione per la bici. Il suo barbiere, che era anche il mio, aveva una squadra di bici e mi ha chiesto se volevo provare. Precisamente mi disse una frase che mi ha segnata: “Devi trovare uno sport che canalizzi le tue energie”. La MTB era esattamente quello sport. L’inizio fu un disastro, tra sganci rapidi e cadute, ma almeno il campetto in cui mi allenavo era a neanche mezzo chilometro da casa, per cui anche i miei genitori erano più tranquilli.

Chiara Teocchi e la sua Specialized da corsa © Simone Armanni

Sappiamo che la tua prima gara è stata molto importante per te…

Io credo nel destino e la prima gara ne è la prova. La mia prima gara ufficiale è stata quella di Felice Gimondi a Sombreno, vicino a Bergamo. In quell’occasione finii addirittura ultima ma ricordo di aver ricevuto la medaglia di finisher direttamente dalle mani di Felice. Un’esperienza che mi ha segnata doppiamente, per il contatto con lui e anche per il risvolto della gara. Venendo dalla danza ero abituata a lavorare in gruppo e non in solitaria, per questo nel corso di quella gara, vedendo una bambina che mi precedeva cadere proprio davanti a me, ebbi l’istinto di aiutarla. Mentre cercavo di soccorrerla questa bimba che si era nel frattempo rialzata, mi è scattata sotto gli occhi e io sono arrivata appunto ultima.

Quando hai iniziato a pensare che potesse diventare un lavoro per te?

Il ciclismo è uno sport molto costoso ma i miei genitori hanno sempre creduto in me e mi hanno dedicato tempo e denaro per alimentare questa passione. L’ho capito quando ho cominciato a vincere qualcosina di importante, fino a quel momento per me è sempre stato un gioco. I miei genitori, nel pieno sostegno, non mi hanno mai spinta a prendere scelte, hanno sempre fatto in modo che arrivassi da sola a prendere decisioni per me stessa.

Lavorare con il presidente Gimondi è stata una grande fortuna. Che influenza ha avuto su di te?

L’annata 2019/20 è stata per me psicologicamente davvero difficile, in primis proprio per la scomparsa di Felice ma anche per la decisione dell’azienda di chiudere il team Bianchi. Per me Felice Gimondi in molte occasioni ha rappresentato un secondo papà. Abito molto vicino a dove risiedeva lui, e pensate, al primo incontro con Andrea Ferrero da Felice, mi parlava in bergamasco. Ha sempre cercato di impartirmi insegnamenti sul mondo della bici, ma il nostro rapporto era molto di più. Dopo ogni gara stavamo ore al telefono e anche quando io stessa ho avuto i miei problemi al cuore, è stato tra le persone che hanno cercato sin da subito di aiutarmi. Da lui ho imparato l’arte di correre.

Cosa ti ha insegnato in particolare?

Felice è sempre stato promotore del: “testa bassa e menare”, una frase che rappresenta in realtà un approccio al ciclismo che in effetti ormai si è perso tra i dati e i ciclocomputer che vengono utilizzati ora. Ma anche riconoscere l’impegno anche da una sconfitta. Mi è capitato di perdere molte gare ma lui non mi ha mai fatto pesare le sconfitte, sapeva che io ce l’avevo messa tutta. E con la sua scuola di giovanissimi creata qui, voleva diffondere questo messaggio, il divertimento nello sport, oltre alla performance.

Quali sono i successi che reputi più importanti nella tua vita?

Della mia carriera ciclistica credo che il più importante sia la riconferma al campionato europeo di ciclocross a Tabor. Partivo con il numero 1 sul manubrio, ma soprattutto con tante pressioni e responsabilità addosso. È stata una grande riconferma, però il momento chiave della mia vita è rappresentato dai due interventi al cuore che ho subito nel corso del 2020. Essermi ripresa da quegli interventi, aver avuto la possibilità di recuperare e tornare in sella e constatare che i miei genitori, dopo alcuni problemi di salute stessero bene, rappresentano il mio più grande successo.

Chiara Teocchi e il duro lavoro in palestra © Simone Armanni

Ci credevi nella partecipazione ai Giochi Olimpici?

In italia il livello era molto alto e nonostante un buon inizio di stagione, non è stato abbastanza per poter essere convocata. Faccio mea culpa per non essere stata pronta nel momento in cui era necessario, ossia in corrispondenza delle prove di Coppa del Mondo di Albstadt e Nové Město.

Mancava veramente poco, una manciata di punti che sarebbero stati utili alla Nazionale italiana per portare due atlete. Avrei voluto andasse diversamente, ma sono altresì consapevole del fatto di essere abbastanza giovane per poter tentare nuovamente ad essere convocata, magari già a Parigi nel 2024.

Chi è Chiara Teocchi giù dalla sella?

È una ragazza molto socievole, che vive quegli attimi con semplicità. Quando non ho impegni di lavoro cerco di passare più tempo possibile con la mia famiglia e i miei nipotini. Ogni sera prima di andare a dormire, cerco di individuare un motivo per essere felice e mi rendo conto che spesso questi motivi sono rappresentati da piccoli gesti, come può essere una conversazione con uno dei miei nipotini. Cerco di impegnarmi anche socialmente: sostengo alcune associazioni, una delle quali per esempio incentiva l’attività sportiva e ciclistica nei paesi più poveri. A loro ho donato 150 kg di indumenti tecnici da bici che non utilizzavo.

I lavori specifici in palestra di Chiara Teocchi © Simone Armanni

Sei appassionata anche di altri sport e di lettura, vero?

Uno dei miei idoli in assoluto in ambito sportivo è la sciatrice, nonché conterranea, Sofia Goggia . Seguo anche il mondo del motocross e sono molto appassionata alla lettura. Soprattutto libri che riguardano la psicologia dell’atleta, li reputo estremamente utili. Si legge troppo spesso sui social di atleti con crolli emotivi relativi a richieste esagerate per il raggiungimento di performance. È un aspetto fondamentale e sono molto fiera di dire che sono seguita anche da un mental coach.

Chiara Teocchi e il folliage sulla bici da ciclocross © Simone Armanni

Completa questa frase: se non fossi diventata una biker professionista…

Penso che avrei provato a tentare la carriera da cantante. Canto spesso, soprattutto sotto la doccia, ma anche in camera mia con il mio ukulele. Non so se sono brava, ma quantomeno avrei provato ad essere selezionata in un talent show. Ma siccome penso che nella vita bisogna essere più flessibili possibile, mi sarebbe piaciuto anche diventare una maestra di asilo. Ma ancora, io avrei voluto fare l’astronauta, poi crescendo però ho capito che soffro di vertigini e forse non sarebbe stato così facile.

Volgendo lo sguardo alla stagione 2022 e quindi all’attualità, come procede l’avvicinamento?

Ho passato dieci giorni nel fantastico clima di Calpe per un ritiro con la mia squadra in vista dei prossimi appuntamenti. Nel 2022 correrò ancora con Trinity, partendo dal ciclocross in quest’ultima parte di dicembre e a gennaio. Sarà funzionale alla stagione di mountain bike che rappresenterà nuovamente il mio principale focus per la prossima stagione.

Hai effettuato diversi cambiamenti, anche di preparazione?

Ho cambiato coach. Con Enrico Martello ho uno splendido rapporto di amicizia, lo reputo il mio fratellone. Adesso sarò seguita da Florian Vogel e sono contenta di lavorare con lui, che lavora direttamente con Specialized. Un bel vantaggio anche per quanto riguarda la scelta dei materiali e nel setup della bici.

Cross country di Nalles, la salita di Chiara Teocchi © Internazionali d'Italia Series

È una figura molto tecnica ed è un autentico svizzero, metodico e meticoloso. In questo periodo stiamo lavorando sui lunghi e proprio a Calpe ho eseguito più di 20 ore di allenamento in una settimana. Sto facendo molta bici e un po’ di palestra, attività che intensificherà a gennaio.

Come ti trovi con il team?

A Calpe con Trinity ho effettuato il mio primo vero ritiro con un team su strada. C’è una differenza enorme ad allenarsi con i ragazzi, molta qualità e ritmi elevati. In un gruppo così il lavoro è differente, riesco a effettuare allenamenti da 5 ore senza arrivare completamente esausta alla fine.

Qual è il sogno nel cassetto di Chiara Teocchi?

Da atleta è quello di vincere un’Olimpiade. Quello invece di persona è quello di creare connessioni per vivere felicemente in maniera consapevole. Sto lavorando su questo principalmente e rappresenta la base per riuscire a raggiungere il mio sogno da atleta. Per raggiungere un obiettivo di questa portata però sono necessari step intermedi e ogni giorno mi sveglio con l’intenzione di raggiungere un piccolo obiettivo per comporre la mia scala verso il successo.