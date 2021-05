Cinque soluzioni per rivoluzionare la vostra esperienza in MTB

L’esperienza in sella è un continuo salire e scendere. Spingere o seguire il flusso ed essere attratti dalla forza di gravità. Così, questo continuo cambiamento di prospettiva avviene anche dentro di voi. Il biker attraversa delle micro-ere, tra estremismo ed esplorazione dell’io interiore. Tra ricerca del limite e colpi di pedale in completa spensieratezza.

C’è chi vive per la velocità, il rischio e gli allenamenti estenuanti con costanza e chi percorre la sinusoide, raggiunge quella condizione per poi oltrepassarla e crearsi un mood in simbiosi con la nostra mountain bike e con la natura che attraversiamo. Ecco cinque modi per cambiare il modo di pedalare per raggiungere questo stato.

01 1. La permanenza in sella scandita dalle sensazioni

Il cronometro , tutti quei numeri relativi a ritmi che spesso ci si sforza di mantenere. Un approccio che può pagare nel momento in cui ci si vuole preparare per un impegno agonistico, altrimenti diverrebbero solo un tormento. Non sono pochi anche i professionisti che controllano il computer di bordo solo nelle fasi di allenamento, per levarlo dalla propria vista quando agganciano il numero al manubrio.

Un ciclocomputer GPS per tracciare l'allenamento © Lukas Pilz/Red Bull Media House

È la prima operazione della lista da effettuare: levare i numeri da sotto il naso. L’ossessione del tempo, della velocità e dei dati relativi a battiti o pedalate può traviarci, farci percepire una situazione diversa da quella reale. La serie di dati che il computer ci mette in bella vista costantemente potrebbero allontanarci dalla realtà. Almeno in bicicletta cerchiamo di allontanare lo sguardo dagli schermi, registriamo il giro in background per poi consultarne, se proprio necessario, i risultati al rientro.

Si può anche non essere così drastici, non incorrere in un estremismo opposto, basta solo optare per uno smartwatch , stesse funzioni, ma relativamente più difficile da incrociare con lo sguardo.

02 2. “La potenza è nulla senza controllo”

In mountain bike, la potenza, l’allenamento e le abilità di guida devono essere posizionate sullo stesso piano. Pensare solo a uno di questi aspetti potrebbe portarvi a una condizione di leggerezza nell’approccio, che si può tradurre in situazione di pericolo o difficoltà. Spesso però si pensa anche che per dimostrare la propria “potenza” in discesa, significhi raggiungere alte velocità. Siamo fuoristrada (in tutti i sensi), e in questo condividiamo a pieno uno dei principi su cui si fonda IMBA . Saper guidare bene non significa andare forte e mettersi in pericolo, ma avere padronanza del mezzo, saper affrontare gli ostacoli con lucidità e mettere sempre testa, piedi e sguardo nel punto giusto. Siate veloci nel percepire un cambio di direzione, il miglior punto di staccata e la linea più pulita.

I 4 pilastri di IMBA © IMBA Italia

Evitare i discesoni dritti e interminabili in cui cuocersi gli avambracci in breve tempo è una delle vie maestre. Scegliere le curvette e imparare a farle bene, bilanciati e precisi farà di voi biker più cool e allo stesso tempo meno stressati. Non significa certo abbandonare la ricerca dell’adrenalina, ma pensare di voler sempre dimostrare qualcosa: chiudere un tornantino, passare leggeri su un rock garden. Spesso curare le linee, i punti di staccata e il bilanciamento può essere più produttivo che un tratto tirato in cui si cerca il tempo e si finisce per sbagliare tutte le linee. Mettete la ricerca del flow nel mirino e scoprirete tante linee pulite e divertenti.

03 3. Biker e bilancino

È una vera e propria piaga per il biker. Puntare al peso più basso in assoluto su qualsiasi componente per raggiungere il miglior rapporto con la potenza. È un esperimento che in tantissimi compiono, o forse anche questo è una delle tappe quasi obbligate nell’evoluzione del biker. Ma non è tutto oro quel che luccica e di contro ciò che è leggero è anche estremamente delicato. Abbandonare questa malattia vi porterà a capire che un copertone può durare anche più di tre pietraie, che una seduta più abbondante è talvolta più performante e che una viteria affidabile vale più di tutti i colori delle viti personalizzabili.

Perché vedete, mettere il telescopico non equivale a infilarsi le pantofole e buttarsi sul divano. Usare un telescopico significa poter sfruttare una gamma più ampia di movimenti. Avere sempre la posizione giusta su ogni sezione tecnica e sì, anche un po’ di peso in più, irrilevante se però i miglioramenti che apporta vi faranno guidare puliti e sciolti.

Guarda anche MTB: Come scegliere la taglia della bici Leggi la storia

04 4. Tasche libere, ma non per lasciare tutto a casa

Si arriva ad un punto in cui si percepisce come se si fosse graziati per qualsiasi errore. Si comincia a pensare quasi che gli attrezzi non siano necessari, se non si hanno rotture. E si comincia ad assaporare una qual certa libertà nel pedalare senza pesi sulla schiena.

Forse non esiste errore più grosso, perché le dinamiche in MTB sono imprevedibili. Ma, è vero, tutto il necessario sui lombari è fastidioso. Mettete da parte l’orgoglio, il marsupio potrebbe diventare il vostro credo. Si fa fatica a ricercare un componente più versatile del borsello legato in vita. Maniglie laterali per girarlo, infinite tasche, protezioni e anche una sacca idrica. Tanto dipende dal modello che si sceglie ma anche solo cercare il telefono per scattare una foto diventerà un gioco da ragazzi. Gli strumenti vengono mantenuti al suo interno in maniera precisa ed elimina tutta quella serie di dubbi che fanno capo a quella insensata domanda: cosa mi porto dietro?

Serve sempre tutto, dall’antivento, alla pompetta, fino alla brugola da 4 millimetri. Un marsupio per amico non è una serie tv ma può diventare il vostro stile di vita.

05 5. Modellarsi l'itinerario addosso

Chi si avvicina al fuoristrada, spesso lo fa attraverso un gruppo di amici. Le uscite in compagnia sono quelle più divertenti, ma anche molto fruttuose, pensate anche quando bisogna effettivamente mettersi alla prova, sfidare se stessi è un conto ma il testa a testa con l’amico è un’altra storia. Quando però il gruppo non esiste o viene meno, si rischia di perdere gli stimoli e l’inventiva.

Evitare di girare sugli stessi sentieri ogni giorno all’infinito avrà i suoi benefici. Prendete ogni giorno un itinerario diverso, percorretelo, cercate le varianti, appuntatevi i giri e convideteli con altri appassionati sui social. Fare community vi porterà a trovare compagnia, ma anche condividere qualcosa che, magari, fino a quel momento conoscevate solo voi.

Sentieri selvaggi © Matteo Cappè/24h of Finale

Poi diciamocelo, talvolta le scelte dei compagni di avventura possono non rispecchiare pienamente i nostri gusti. Nessuno ha voglia di arrivare a casa senza quella sensazione di appagamento dovuto all’esplorazione di luoghi che dentro vi hanno lasciato qualcosa. E non è neanche produttivo arrivare costantemente a casa senza più una goccia di energia perché un amico vi ha tirato ben bene il collo. Autonomia non è solitudine, ma cucirsi addosso un itinerario che quel giorno, in quel preciso momento ci rispecchia di più e stimola la produzione di endorfine.

Per fare ciò bisogna anche lanciarsi alla scoperta, buttarsi nella selva oscura anche senza tangibili riferimenti, per trovare il trail più esclusivo della zona e il più elevato entusiasmo. Ognuno ha il suo modo per stravolgere le abitudini, ma con queste basi terrete più facilmente accesa la fiamma.