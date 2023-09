MTB: come tallonare i copertoni

di Skopre, una sorta di “chela” che stringe il copertone in posizione sul cerchio per mantenerlo in posizione e permettere di lavorare in altri punti.

Nel momento in cui il copertone è in sede, nella parte centrale del copertone con il suo liquido, arriva il momento di tallonare il copertone e se si va per tentativi la prima alternativa utile da provare è la pompa. Una pompa a piede o da pavimento ha una portata d’aria abbastanza consistente: per riuscire a sfruttare al meglio questo strumento il consiglio migliore è quello di massimizzare il flusso dell’aria che va dalla pompa al copertone per dargli forma svitando il core della valvola - chiamato anche valvolino - così da non ostruire ulteriormente il passaggio dell’aria.

Alcune volte basta avere l’accessorio giusto per non perdere neanche un secondo. Chi non ha mai provato di accelerare il processo utilizzando acqua e sapone, per esempio? Pur essendo molto comune, è un esperimento che non consigliamo: il sapone darà certamente l’impressione di salire in fretta sulla spalla del cerchio, ma non ci rimarrà a lungo.

Fortunatamente è stato realizzato un lubrificante (presente nella gamma di diverse aziende) che ha la caratteristica necessaria per portare sotto pressione il copertone in posizione e poi evaporare del tutto. Il prodotto deve essere applicato sugli anelli del copertone e installato per poi effettuare il gonfiaggio della gomma fino all’alloggiamento della stessa. Si noterà che il copertone scivolerà meglio nella sua sede, a patto però che non ci si sia dimenticati dei passaggi elencati poco più sopra (vale a dire il gonfiaggio del copertone con con grossi volumi d’aria).

Ciò che - a prescindere dal lubrificante - è necessario è in ogni caso un'elevata pressione in uscita nel momento in cui si gonfia il copertone per farlo salire. È per questo che alcune pompe da pavimento sono dotate di serbatoio: in questo modo si pressurizza all’interno del serbatoio l’aria che vi si pompa in maniera tradizionale, ma il rilascio dell’aria avviene con più spinta. La Flash Charger di