Come si organizza un road trip in MTB?

Con i ragazzi di Backcountry e il loro road trip , abbiamo capito che anche in Italia questo tipo di avventura può essere realizzata. Un sogno di tanti, ma alla portata di tutti: in fondo, il territorio italiano presenta una molteplicità di comprensori e bike area da esplorare, per cui sarebbe utile almeno un road trip all’anno (avendo finanze e tempo, s'intende).

A volte ci si fa scoraggiare da questo tipo di approccio per la complessità logistica e organizzativa, optando secondariamente per una destinazione unica da raggiungere e in cui permanere. Ma quali possono essere le criticità e le cose da tenere ben a mente prima di lanciarsi in questo tipo di vacanza su due ruote? Un road trip, per quanto sbarazzino possa essere, si fonda su alcuni imprescindibili e rigorosi canoni.

01 L’identità del road trip al primo posto

“Buona compagnia dimezza la via”, recita un detto. Ci sono moltissimi aspetti che vanno considerati per un road trip, ma i compagni di avventura sono determinanti . La cosa più importante di questo aspetto è l’identità che deve essere rispecchiata da tutti i membri. I componenti del viaggio devono formare un vero branco, pensando in simbiosi. Ragionare come gruppo e non come singolo offrirà una maggiore fluidità negli spostamenti e velocità nelle scelte. Prendere decisioni in autonomia romperebbe equilibri fondamentali e rallenterebbe il proprio corso rendendo vana e inutile la partenza in massa. Per creare le giuste connessioni umane e vivere lo spirito del road trip ognuno deve condividere lo stile scelto per lo stesso. Che sia più pettinato oppure il più sbarazzino del pianeta.

Uno sguardo ai panorami da Plan de Corones © Backcountry Finale

02 L’itinerario: valutare gli spostamenti

Spartano o meno che sia, il road trip presenta come caratteristica principale lo spostamento da una location all’altra. Bisogna tenere bene a mente questo aspetto perché più distanti sono tra loro le sedi delle bike area scelte e più risulterà lungo e faticoso il viaggio per raggiungerle. Al di là infatti di quanto si possa estendere un road trip, dopo una ride ci sarà il bisogno di partire alla volta di una nuova destinazione. Il trucco quindi sarà quello di scegliere location non troppo distanti tra loro (un’ora e mezza di viaggio, per esempio): offrirà approcci più veloci senza consumarsi troppo alla guida di auto o furgone. Oltre a ciò, risulterà utile la formazione di un anello, scegliere quindi località che si trovino in successione tra loro sul territorio: modulerà al meglio questo aspetto, con un rientro più lineare alla base.

Spostarsi in furgone, ottimizza spazi e tempi © Backcountry Finale

03 Pezzi di ricambio versatili

Il furgone non è una cattiva idea per lo spostamento di più rider, ma anche un mezzo al seguito da utilizzare per il solo trasporto bici avrà un grande impatto. I ragazzi di Backcountry hanno ragionato a lungo su questo aspetto, cercando di preparare al meglio le loro bici, su cui si possono anche allestire i giusti upgrade e lavorare sul setup delle sospensioni in base alle scelte attuate sulle destinazioni, decidendo in conclusione di portare anche due bici smontate per poter sfruttare tutti i pezzi di ricambio. Una scelta da ragionare con intelligenza, soprattutto quando si gira con amici che possiedono biciclette diverse. Scegliere quindi componenti che siano più versatili possibili garantirà una sicurezza quasi totale in caso di guasti. Ognuno dovrà portare il proprio forcellino di scorta, su questo non ci piove, ma parti come gli impianti frenanti, corone, pedali, dischi quanto più comuni, faciliteranno questo aspetto.

La falsa maglia ripara la catena rotta © Ric McLaughlin

04 Darsi dei ritmi (oltre alla bici, il relax)

Bello il riding ma altrettanto bella è l’ esplorazione dei luoghi in cui si arriva e si può fare visita. Il road trip può avere diverse accezioni che dipendono dal senso e la forma che il gruppo gli vuole dare, ma è importante suddividere il periodo a disposizione tra divertimento in sella ma anche fuori, condito con momenti di sano e necessario relax . Darsi quindi il giusto tempo per conoscere la località che circonda le bike area è un punto su cui ragionare per non rischiare un approccio monotematico. Pensiamo per esempio a un giorno di pioggia: difficilmente si può pedalare con la stessa intensità (e anche voglia). Per evitare cadute o noie da condizioni pericolose, l'ideale sarebbe spendere queste giornate per l'esplorazione dei centri abitati: un ingresso alle terme, un museo e una passeggiata per le vie del centro non hanno mai leso l’orgoglio di nessun rider, permettendo il giusto relax e anche un accrescimento culturale. Intervallando le uscite in bici con pratiche diversificate e più soft si raggiungeranno stati di stanchezza in maniera più graduale e si abbasserà il fattore di rischio da cadute dato proprio da prolungato stress psicofisico.

A due passi da Genova © [unknown]

05 Le guide locali

Il vero road trip si fa con la cartina topografica sul cruscotto dal lato del passeggero, ora anche con smartphone e il navigatore (anche per bici), ma gli odori e i luoghi che si scoprono con una guida locale non si sentono o vedono su nessun dispositivo. Per questo una volta scelte le località, soprattutto se non si conoscono, risulta di particolare rilievo avvalersi di una guida locale. È quel dettaglio che cambia radicalmente l’approccio al road trip. Diminuiscono i tempi di trasferimento e la ricerca dei trail, così come il disegno di un itinerario, che sfruttando le conoscenze di un local potrà essere il più esclusivo possibile. Anche su questo punto però, per godere veramente a pieno dell’esperienza, sarà necessario scegliere una figura che rappresenti al meglio l’identità del gruppo. In questo gioca a favore la curiosità di trovarla più simile possibile al proprio stile. Un distinguo va ovviamente fatto anche sullo scopo dell’esplorazione, per addentrarsi nel più profondo dei sentieri della zona che si vuole scoprire è giusto richiedere l’ausilio di una guida che abbia quelle skills. In alternativa, nel caso di un approccio ai trail più mainstream sarà necessaria un’altra figura.

06 MTB, eBike o test trip?

Nessuno meglio di noi stessi conosce le più personali necessità per quel che riguarda il riding, ma anche la bici che avremo a disposizione determinerà la scelta della location. Forse con un’ eBike l’errore può essere molto limitato: utile nelle risalite, confortevole nelle discese, è un po’ più ingombrante, questo è chiaro, ma è forse la più polivalente delle alternative. L’equilibrio perfetto, insomma, che difficilmente riesce a raggiungere chi si focalizza sul divertimento più assoluto in discesa o in salita con determinate tipologie di biciclette.

Iles ha scelto una verniciatura personalizzata per la sua bici da gara © Bartek Woliński/@wolisphoto

Le località possono essere talmente differenti da necessitare mountain bike di diversa natura, e allora il road trip può essere inteso proprio come occasione per provare biciclette . In bike park c’è necessità di una bici appropriata, sui trail alpini un’altra. Chiaramente ci si basa principalmente su quello che si ha in casa, ma tanto dipende da un altro fattore, il budget .

07 Quanto costa un road trip?

L’idea di affrontare un’avventura di questo genere può conquistarci a tal punto da non farci pensare ad altro se non prendere e partire. Ma una valutazione di quanto possa costare non deve essere tralasciata e i costi sono direttamente proporzionali all’approccio stilistico . Per un viaggio senza troppi fronzoli si può gestire il tutto con 100 euro al giorno , scegliendo migliori servizi e allungando la permanenza questo valore indubbiamente cresce. Incidono particolarmente la scelta di un approccio in tenda, i pasti preparati al sacco e una mountain bike già in ordine. La spesa cambia tanto anche in relazione alla location che può includere bike park, con un costo per il bike pass che può aumentare sensibilmente la spesa quotidiana.

In definitiva però il road trip offre la possibilità di scoprire, senza limiti di sorta, luoghi inesplorati, talvolta privi o dai limitati servizi, per ritrovare in sé stessi il bambino che gioca con la bicicletta ed entrare in contatto con la natura vera, quella sconosciuta ai più, che avvicina in maniera sensibile allo stile americano tanto ricercato.