MTB: 5 componenti bizzarri che rivoluzioneranno le nostre pedalate

Ciò che sembra assurdo è che i raggi Berd PolyLight hanno come principale vantaggio il fatto di essere più leggeri e più resistenti. Ogni raggio ha un peso di neanche tre grammi, valore superato da ogni altro tipo di raggio in acciaio. Chi avrebbe mai detto che il rapporto tra peso e resistenza è 12 volte maggiore rispetto a quelli in acciaio? Ebbene,

una volta messo in tensione il raggio può essere impiegato anche su ruote da enduro o downhill

. Perché dovremmo pensare che i raggi in "simil corda" entreranno sempre di più nell'utilizzo comune è presto chiarito, ma un altro interessante punto è rappresentato dalle capacità di smorzamento delle vibrazioni, superiore del 200% rispetto ai raggi in acciaio. Il classico caso in cui non bisogna farsi ingannare dalle apparenze, quindi.