Tutte le corse MTB a tappe più belle (e massacranti) d'Italia

Cinque tappe nel nuorese, per sudarsi la scoperta della Sardegna. Dal 30 maggio al 4 giugno, è la nona edizione del

, cinque tappe totali per portare a termine i 365 chilometri con un dislivello di 11.523 metri. Il territorio dell’Ogliastra è un paradiso ma con con salite e dislivelli da capogiro, non sono esclusi anche tratti di portage. Abitazioni di pietra, passaggi all’interno di grotte e arrivi sulla spiaggia. Oltre alla formula race sono presenti anche la Tour e la Tour eBike, due formati che consentono di affrontare lo stesso percorso ma con minore frenesia. Occhi puntati sulla tappa numero quattro: da Lanusei a Baunei sotto le ruote devono scorrere ben 127 km e 3.677 metri di dislivello. È la tappa più lunga in assoluto con 47 chilometri di prova speciale e un dislivello negativo che supera quello positivo. Il cronometro parte da Genna Croce e verrà stoppato a Golgo. Chissà che non si debba passare in mezzo a qualche nuraghe.