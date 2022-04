Un corso di guida di MTB serve davvero?

Siamo bipedi, su questo non ci piove (anche se ce ne sarebbe bisogno). Scoprire ciò è stato un po' come scoprire l'acqua calda. Invece, un'altra scoperta (migliore e più utile) che ho fatto al corso di Raida Come Mangi è quella che in bici dovremmo essere quadrupedi e mai bipedi. Quando saliamo sulla sella di una MTB, in sostanza, dobbiamo trasformarci in dei quattro zampe che si muovono con gli schemi motori propri della specie. Il segreto è muoverci sulla bici usando ginocchia e core, "accucciandoci" (per dirla in gergo canino), assorbendo e compensando il corpo a seconda di quello che succede sui trail. Vi faccio un esempio: quando frenate, vi capita di accucciarvi? Quella, per dirne una, è la gestione del carico nelle varie fasi di guida.

Quelli che il tutorial è lo stesso

Raida come mangi © Raida come mangi

Qualcuno dirà che da autodidatti è uguale, che basta guardare montagne di tutorial su YouTube, leggere i tips su RedBull.com , provare e riprovare su trail che conoscete bene. Ma ascoltando e accettando i consigli di un esperto istruttore di mountain bike si può progredire molto più facilmente e rapidamente. L'ho sperimentato sulla mia pelle.

Da rider medio quale sono, mi sono presentato umile al cospetto di un tutor che così ha potuto "studiarmi" e quindi correggermi attraverso consigli di impostazione. Sì, avevo un'impostazione sbagliata (che ancora sto cercando di correggere) e questa consapevolezza ha cambiato il mio modo di vedermi in bici. Prima, quando arrivava il momento della discesa, accendevo l'interruttore e facevo più o meno quello che sapevo fare. Scendevo - un po' male a dire la verità - ma scendevo. Oggi, invece, la mia priorità è quella di pensare a correggere la mia impostazione in sella per sviluppare la famosa "guida attiva". L'obiettivo, mi dice Fabio dei RCM, è quello della centralità, con il core (i nostri addominali) che dovrebbe cadere in mezzo al perno del pedale e al movimento centrale. Con la centralità si ottiene praticamente tutto: grip in conduzione, grip in frenata, direzionalità e trazione.

È tutta una questione di impostazione

Raida come mangi: il corso base insegna l'importanza della centralità © Raida come mangi

Eh sì, quelle che a scuola chiamano le basi. Anche guidare una mountain bike necessita di basi, di un'impostazione di guida corretta. Vero, ad alcuni biker piace semplicemente girare senza dover pensare a quello che stanno facendo. Dopotutto, direbbero, si gira in MTB per fuggire dalla quotidianità e avere qualcuno che ti dice che stai sbagliando a superare un ostacolo non suona proprio come una liberazione. Tuttavia, fare qualcosa al meglio delle proprie capacità è una cosa che dà soddisfazione, e andare a scuola di MTB ci consegna tra le mani gli strumenti per progredire, aumentare la fiducia in noi stessi e osservare i propri progressi.

Raida come mangi: un momento del corso © Raida come mangi

Probabilmente avrete già sentito parlare di concetti come gomiti larghi (sì, lo so, ve l'hanno detto tutti), spalle in linea con la forcella, sguardo in avanti, gambe mobili e mai stese completamente, talloni verso il basso, zona del core come baricentro del corpo a bilanciare la centralità della bici e direzione gestita da occhi/testa/spalle/bacino per impostare la traiettoria. Sono concetti fondamentali per guidare una MTB (e non farsi guidare dalla bici).

Raida come mangi: un momento del corso a Paganella © Raida come mangi

Il mio problema, pur conoscendo i principi della guida attiva, era l'impostazione sbagliata. Che, se nessuno ti fa notare, porti con te per sempre. Ecco perché consiglio una lezione sui fondamentali a tutti quelli che non si sentono particolarmente sicuri con se stessi su una mountain bike. Perché, come ripetono spesso quelli di RCM, andare in MTB è un'armonia di movimenti. Ed essere disarmonici è brutto e inefficace.

