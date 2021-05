I migliori consigli di Tom Pidcock per vincere nel cross-country

Ad Albstadt, la prima tappa di Coppa del Mondo, è partito 76° in griglia e ha concluso al 5° posto. Una rimonta incredibile, e questo con una foratura durante la gara. Il suo obiettivo era quello di essere tra i primi 16 in modo da poter correre lo short track nel giro successivo a Nové Město ed essere nelle prime due file per quella gara. È successo e ha vinto a mani basse davanti al suo rivale olandese Van Der Poel. Sotto l'intervista rilasciata dopo l'impresa di Albstadt, che rimarrà negli annali del cross country.

“Non c'era davvero un piano, tipo: non stressarti troppo, mantieni la pazienza e cogli le tue opportunità. L'obiettivo era non entrare in crisi e arrivare il più lontano possibile davanti".

