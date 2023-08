Quale MTB scegliere per il Cross Country: entry level, top o media gamma

Il medio di gamma, come dice la parola stessa, permette di stare nel mezzo dando tempo di divertirsi a chi possiede una mountain bike allestita: in questo modo, infatti, si può iniziare a pedalare cercando di capire come si evolve questa passione, se in maniera agonistica o piuttosto unicamente in ottica di divertimento. Una questione da non sottovalutare è poi quella riguardante le spese di gestione: nel caso in cui si opti per una bicicletta di livello intermedio, infatti, i componenti saranno più facili da reperire e - rispetto a quelli delle MTB top di gamma - avranno anche un costo inferiore. Ultima, ma non per importanza, è anche la questione legata all'utilizzo: acquistare biciclette munite di componenti meno delicate vi consentirà di avere un'attenzione meno maniacale nei confronti della bici a prescindere dall'utilizzo che deciderete di farne.