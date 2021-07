Perché le MTB down-country sono il futuro del cross-country

Salti più lunghi, rock garden più estesi, drop più alti. Anche sui circuiti di Coppa del Mondo bisogna girare più grosso. Per poter affrontare gli ostacoli più esigenti, oltre a una preparazione fisica accurata e quantitativi di ore in sella a una MTB sempre più elevati, molti dei top rider si avvalgono di sospensioni più estese delle canoniche designate per XC. Non solo discesisti puri né visionari, l'introduzione di sospensioni dal travel più esteso con pesi ridotti ha spinto tutti i team a pensare questo tipo di soluzione. Allestimento che proprio in passato veniva evitato per la grande differenza di peso. Quindi dai diffusissimi 100 millimetri di travel, gran parte degli atleti della massima serie sono passati a

110 o 120 millimetri

. Il presentimento c’era ormai da alcuni anni, basti pensare che Nino Schurter sin dal 2019 corre esclusivamente con sospensioni da 120 millimetri, ma ora è un dato di fatto. Oltre all’otto volte campione del mondo anche Mathieu Van der Poel corre con un setup di questo tipo, allo stesso modo anche il danese Simon Andreassen, che sulla sua Scalpel Si ha montato una Lefty Ocho da 120 millimetri. Non è quindi il trend del momento: per fare il cross-country di oggi servono sospensioni più permissive, cosa che solo bici da down-country possono offrire per avere la massima efficienza.