5 infallibili trucchi per proteggere la tua MTB

Affinché una mountain bike possa durare nel tempo, così come i componenti di cui è composta, ha bisogno di cura, manutenzione e protezione . Gli agenti esterni sono i principali nemici di ognuno dei pezzi della nostra bici, a seguire l’incuria per essa e gli imprevedibili guai e problematiche in cui si può incorrere a seguito di cadute o guasti.

Spesso, per l’incontrollabile voglia di potere effettuare un’uscita, si tende a tralasciare l’importanza di pulire, controllare e regolare ogni componente. Non parliamo poi del fango : il biker nutre quella malsana attrazione per le condizioni più avverse in cui girare e “sguazzare”.

Ci sono quindi alcune accortezze che ognuno di noi dovrebbe prendere in considerazione per proteggere il telaio dall’erosione, le infiltrazioni dei detriti e anche dai sempre imprevedibili urti. Molti di questi sono semplici upgrade, altre soluzioni riguardano anche il mondo eBike .

01 1. Pellicolare, pellicolare, pellicolare

Dovrebbe essere nel libretto: “istruzioni per l’uso” di ogni modello. Il telaio non è solamente soggetto a sollecitazioni strutturali dovute alle forze applicate dal biker e provenienti dal terreno, ma esistono anche altri piccoli disturbatori: i sassi, il fango e altri detriti rimbalzando contro il telaio possono graffiarlo, ma può capitare anche di stringere troppo un passaggio su roccia e urtare con il telaio il terreno.

Protezione per telaio con grafica - Dyed Bro © Dyed Bro

La soluzione a ciò è il nastro protettivo , che se viene applicato su tutto il telaio manterrà la livrea intatta del telaio anche in funzione di una migliore valutazione. Esistono diversi spessori: più è alto e più può apportare peso, ma anche resistere maggiormente. Per questo motivo è utile anche alternare i formati in base al punto di applicazione, sulle pedivelle, sui foderi delle sospensioni e sui foderi alti del carro può essere applicato un protettore più sottile (si trovano anche da 0,2 millimetri). Per il tubo obliquo e il punto di incrocio tra orizzontale e manubrio, possono essere installati strati più spessi: la prima è una delle zone più esposte, mentre il secondo è un punto molto vulnerabile in caso di caduta.

02 2. Ci sono tappi e tappi

Le estremità del manubrio sono zone periferiche della bici, spesso abbandonate a loro stesse. Una volta installate le manopole quasi si tende a dimenticarsi di esse e di ciò che vi è connesso. Nelle cadute e in particolare nelle scivolate laterali, può capitare però di urtare anche la parte terminale della piega, e un urto secco può rovinare la manopola e scalfire anche il manubrio. In particolare qui avrebbe senso agire installando dei terminali gommosi delle impugnature.

Il Sahmurai S.W.O.R.D. è l'arma letale contro le forature © Sahmurai

Rispetto a quelle originali, spesso in materiale plastico duro, resistono maggiormente agli impatti diretti. Il non plus ultra è rappresentato dai terminali che inglobano anche la strumentazione per riparare le forature: la maggior parte di questi modelli presentano una struttura in gomma che offre più grip per l’estrazione, ma anche una circonferenza più ampia. Tali forme sono perfette anche in funzione di una più elevata protezione delle parti esterne dell’impugnatura, sempre a rischio taglio e incisione da impatto anche con piante.

03 3. Il batticatena, un must

Forse l’epoca in cui si dovevano applicare batticatena ultra protettivi in materiale spugnoso è solo un ricordo. L’avvento delle trasmissioni monocorona ha portato catene più fragili, ma strutture più in tiro, quindi meno ballerine. Anche se ciò dipende maggiormente dai rapporti utilizzati, e l’innesto degli ultimi pignoni porta indubbiamente a mantenere la catena tirata e lontana dai foderi.

Batticatena integrato sul fodero basso destro © Cristiano Guarco

Contemporaneamente i costruttori hanno ritenuto basilare l’applicazione di un batticatena gommoso di serie su tutti i modelli. Riduzione del rumore e dell’usura da impatto sono i benefit principali. Non staremo certo a questionare sulla differenza di peso con quelli in spugna e neoprene, ma a scanso di accumuli fangosi sulla parte superiore, non rischiano di impregnarsi e quindi apportare più peso. Se il vostro modello non ne possiede uno di serie, procuratevi un batticatena che possa essere compatibile, oppure createne uno con la pellicola trasparente protettiva più spessa.

04 4. Sempre pronti per le mudfest

Il biker impazzisce per l’estetica, ne siamo consapevoli, ma una bici funzionale è ancora meglio. Abbiamo detto che i detriti possono diventare grandi nemici di ogni singola parte del telaio e dei, componenti, così, tra i più utili accessori bisogna assolutamente nominare i parafango. Alcune forcelle escono, di serie, con filettature di fissaggio dietro all’archetto per potervi collocare un parafango. Inoltre non sono poche le aziende che anche sulla parte posteriore della mountain bike ne predispongono uno (soprattutto per le biammortizzate), che limita l’azione dello sporco su sospensioni e punti di collegamento tra i triangoli. Tratti della bici che meno sono esposti agli agenti esterni e meglio è.

Parafango anteriore Mudhugger © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Esistono soluzioni fai da te: ad esempio, Mathias Flueckiger , in Coppa del Mondo di cross country, si è presentato al via con un nastro nero ondulato sotto al tubo obliquo. Una soluzione posticcia che però non ha gravato troppo sul peso della bici. Le pieghe create gli sono servite per facilitare la rimozione, ma anche per evitare che il fango si accumulasse su tutta la superficie. Con pochi grammi in più si salva l’abbigliamento e i componenti, inoltre è uno dei componenti, tra quelli citati, che si può scegliere se mantenere o rimuovere in ogni momento.

05 5. Carter aggiuntivo per eBike

Intorno al mondo elettrico c’è una certa attenzione, e l’impegno di aziende che hanno sempre operato nel mondo dei motori ha portato alle eBike soluzioni che difficilmente potevano nascere dal panorama MTB. Ogni power unit si avvale di un carter protettivo che racchiude tutte le parti meccaniche del motore, un po’ come avviene su moto e scooter. Si tratta di una zona particolarmente esposta e molto ribassata rispetto al resto delle MTB (urtare su un sasso, anche in un passaggio in salita non è impossibile). Sebbene, i carter originali siano progettati e costruiti proprio con il compito di proteggere l’unità da questi inconvenienti, una piattaforma aggiuntiva non crea nessun problema, soprattutto su questa tipologia di bicicletta in cui anche un po’ di peso in più cambia poco.

Specialisti della lavorazione della lega, ma anche del carbonio, si sono ingegnati producendo accessori per ogni tipo di unità che, ricordiamo, ha degli ancoraggi specifici. Meglio evitare di incorrere in acquisti di accessori di cui è dichiarata l’ampia compatibilità, in quanto questo componente deve essere specifico per il modello che utilizzate. Più protezione, e un’estetica che ci guadagna.