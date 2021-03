EBike: cosa scegliere tra 27,5" e 29"? eMTB mullet, il formato perfetto!

a pedalata assistita particolare interesse lo desta la categoria mullet. Ebbene, oltre ad essere un’acconciatura molto in voga negli anni ‘80, è anche un formato di bici, meno stereotipato, ma in forte ascesa.

Un telaio, due diametri

È il matrimonio perfetto di due diametri che sono, dai rispettivi esordi, sempre stati guardati con un certo scetticismo dal biker medio (ma anche dai pro). La ruota da 27,5” e la 29” hanno scalzato dalla scena l’amato 26”. I neo arrivati si sono affermati da subito come standard uno opposto all’altro. Il 29” ha monopolizzato la scena delle MTB da cross country e marathon, il 27,5” ha caratterizzato gli ambiti gravity. I due insieme hanno poi recentemente dato vita al formato mullet: la ruota da 29” posizionata all’anteriore conferisce alla bici un maggiore effetto volano, un più elevato assorbimento degli urti, una facilità di approccio agli ostacoli (grazie a un minor angolo di attacco) e una superficie più estesa di contatto con il suolo. Considerate le doti di agilità conferite dal 27,5”, questo è stato posizionato tra i foderi del carro. Una minor distanza da terra consente un baricentro migliore. Il volume ridotto offre più margine per il fuorisella, e una struttura più piccola risulta infine più rigida. Senza dimenticare che il minor diametro offre anche una guida più agile.

eBike anche per allenarsi in Enduro

Da dove nasce

Il mullet è un formato messo a punto dai professionisti delle discipline gravity: downhill ed enduro. E come spesso accade nel mondo della MTB, quando una determinata soluzione funziona, viene messa a punto e progettata per fornirne i benefici all’utente finale. Molto di frequente i setup dei pro sembrano stravaganti esperimenti con una logica vincente solo se si guida forte.

. Il 29” anteriore e 27,5” posteriore sono in brevissimo saliti sui podi, destando non poche curiosità e interesse. La Trek 69er sembrava il Frankenstein delle mountain bike, ma insieme alla Big Hit hanno giocato un ruolo importante, da vere pioniere: 29” e 26” le ruote della prima; 26” e 24” i diametri della Demo.

Perché sulle eBike funziona?