Le MTB più attese del 2022

Scott ha introdotto la sua prima e-bike con design integrato per la sospensione posteriore,

, da 160 mm di travel anteriore e posteriore, e il più recente pacchetto Bosch Smart System. Si tratta di una eMTB a tutto tondo, pensata per conquistare qualsiasi percorso, efficace in salita così come in discesa, sfruttando la tecnologia proprietaria Twinloc System per controllare entrambe le sospensioni in contemporanea: tre posizioni da tutto aperto al blocco, passando per il setup intermedio. Gli ingegneri hanno progettato questa e-bike da zero, per ripensare in tutto e per tutto l'integrazione e l'esperienza di riding. Il look è eccezionalmente pulito, con ammo e cavi integrati. Invece la geometria agile e la nuova unità motrice Bosch (250 W di potenza, 85 Nm di coppia massima, assistenza sino al 340%) con batteria da 750 Wh lavorano a braccetto per dare tutta l'aiuto necessario al biker, calibrandolo secondo le sue reali necessità. Tra i dettagli degni di nota, il motore fissato nella parte inferiore e quindi con quella superiore completamente all'aperto, per un raffreddamento ottimizzato. Il vano batteria è facilmente accessibile dal basso, così come è possibile regolare l'ammortizzatore smontando la cover protettiva al di sotto del top tube. Il cablaggio entra nella serie sterzo tramite il cockpit integrato Syncros Hixon iC SL, realizzato in un singolo pezzo di carbonio.