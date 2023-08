MTB: tutti i migliori eventi di fine stagione

La stagione di eventi di mountain bike continua a diventare più lunga e, di conseguenza, anche la possibilità di partecipare a manifestazioni per chi non ne ha avuto possibilità nei mesi clou diventa più concreta. In particolare, se quello che state cercando non sono unicamente competizioni ma vere e proprie esperienze in territori che non conoscevate . Di fatto cicloturistiche e manifestazioni di più giorni spopolano in questo finale di stagione nello Stivale, ma in questa lista degli eventi di fine stagione troverete anche una new entry del calendario italiano e un evento simbolo non troppo lontano dai confini nazionali.