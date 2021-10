Il flow perfetto è uno stato mentale (e non solo)

Sentire l’aria tra il casco e le orecchie, galleggiare sul terreno toccando qua e là il suolo, diventare un tutt’uno con la bici. La ricerca del flow è uno degli esercizi più ambiti e meno facili da eseguire nella pratica della mountain bike . I fattori che condizionano la buona riuscita sono davvero tanti, ma bisogna dirlo, il flow è prima di tutto uno stato mentale. Una condizione psicofisica caratterizzata da un equilibrio perfetto della nostra mente, propensa ad una ricerca di linee, posizioni e velocità.

Il massimo delle prestazioni dalle eBike © Grant Gunderson

La testa fa il 70% in questa ricerca, ma il restante 30 non è da trascurare: in questa piccola ma determinante fetta, si posizionano la tipologia di sentiero e la bicicletta utilizzata. Il flow si raggiunge con qualsiasi MTB sul mercato, ma deve essere massimamente performante e in bolla. Il flow non si raggiunge solo in discesa, come dimostrano le eBike . In salita bisogna mantenere il giusto equilibrio, dare la pedalata nel momento più opportuno e oltre a sfruttare il motore, bisogna sfruttare tanto quello che troviamo sul sentiero.

Occhi, arti e mente lucida

In un’uscita in bici l’occhio ha un’importanza fondamentale, per scorgere ostacoli, scegliere la linea perfetta e avere una visione d’insieme. Il nostro sguardo non deve mai essere fisso sulla ruota anteriore, nemmeno a pochi centimetri di distanza da essa, almeno tre metri più avanti, ma tutto dipende dalla velocità e dal sentiero. Quando saremo riusciti ad entrare in questo mood, l’occhio dopo aver scansionato gli ostacoli, trasferirà alla nostra centralina, il cervello. i dati che verranno memorizzati. Vedere prima un ostacolo significherà sapere in anticipo come affrontarlo e rendere il gesto quasi del tutto automatico.

In discesa si testano i setup © Raida Come Mangi

Ma è anche la visione a 180 gradi che offre un monitoraggio continuo non solo del suolo, ma anche di ciò che ci sta intorno, la linea verrà fuori da sola.

Le sospensioni più efficaci: il tuo corpo

Per trovare il flow, ogni distretto del nostro fisico deve lavorare perfettamente. Oltre allo sguardo, le sospensioni del nostro corpo devono essere costantemente attive e per far scorrere la bici i nostri arti e le articolazioni devono lavorare in simultanea. Braccia e gambe attraverso i diversi punti di appoggio interagiscono con la bici, ne attenuano i movimenti per planare sugli ostacoli senza rimbalarci sopra.

Gli arti devono in sostanza mantenersi più morbidi possibili, flettere ed estendere. Le caviglie ondeggiano sui pedali e insieme alle estremità, insieme al busto, compiono le classiche pompate quando il terreno lo permette. Le spalle sono il nostro finecorsa, la presa delle mani sul manubrio, la nostra regolazione della compressione. Il fisico nella ricerca del flow deve assecondare la bici che sotto di noi si interfaccia con il terreno, è una danza tra i tubi, un gioco di leve di cui bisogna prendere la mano. Per riuscire a trovare il giusto movimento di ogni singola articolazione bisogna rendere più fluido ogni singolo movimento, velocizzarsi ma senza irrequietezza.

Il sentiero è nostro alleato

La paura di rischiare, sbagliare linea ed essere troppo veloci senza controllo può ostacolare la riuscita di un esercizio che è molto più mentale. Vedere scorrere la bici e scivolare verso valle come un panetto di burro in una padella bollente, dipende anche in buona parte anche dalla tipologia di terreno. Più il suo fondo è compatto e più sarà per natura scorrevole, e sono proprio le caratteristiche dei trail su cui diventa più facile trovare il flow. Pensiamo al famosissimo sudafricano G-Spot: il trail percorso dalla Cape Epic ha una struttura tale per cui i freni si toccano in non più di due punti e uno di questi è alla fine, per fermarsi. Un suolo estremamente compatto impone pochi ragionamenti, la sola lettura delle curve, che nel caso del G-Spot sono alcune delle più alte paraboliche più alte che si possano raidare sulla faccia della terra. Le peculiarità di questa traccia sono quelle che più invogliano a raggiungere alte velocità.

Solo noi, la nostra bici, e il sentiero © Nils Nilsen/(c)N2PHOTOservices

La curva in appoggio è un elemento che aiuta a mantenere le velocità alte senza il rischio di cadere o perdere grip e non serve sempre una sponda altissima per avere sostegno dal suolo. Talvolta anche solo delle conformazioni irregolari del terreno possono diventare delle vere e proprie sponde naturali, che possono rendere più fluida la discesa. Più il sentiero è stretto e delimitato, più si presta per studiare l’assalto al flow. Le pendenze a favore di gomma, quelle quindi che offrono un’inclinazione del parallela al manubrio sono quelle che danno più sicurezza. Si sfrutta la parte centrale del battistrada, quindi quella con una superficie maggiore di appoggio e quindi più grip.

Fluidi tra una curva e l'altra © Balz Weber

Il fondo quindi è determinante, più è sketchy e più nelle curve sarà difficile mantenere una velocità costante, sono i trail con una certa linearità, con curve morbide e semicurve che si prestano maggiormente e se il sentiero è quello di casa, il giusto flusso di movimento arriverà in men che non si dica.

Ma la bici non sta a guardare...

Nella ricerca del flow, la bici può rivelarsi utilissima quanto inutile. Il setup ha una valenza importantissima per ricercare la performance su tutti i settori e per raggiungere la fluidità in discesa e in salita lo è altrettanto.

Telaio con standover contenuto © GT Bicycles

Per raggiungere una condizione in cui guidiamo senza quasi renderci conto di ciò che ci circonda, il mezzo deve essere perfetto. I freni vanno accarezzati, ma al momento giusto devono conferirci sicurezza. L'impianto sensibile è importante quanto le sospensioni, nelle discese flowy ciò che si utilizza di più sono le fasi iniziale ed intermedia. Se ci troviamo ad avere una sospensione molto plush e morbida la dispersione sarà elevatissima e quindi controproducente. La bici deve galleggiare e lo fa con una pressione e una regolazione delle compressioni ben equilibrata. Ognuno avrà bisogno della sua, ma in linea di principio sospensioni troppo dure ed eccessivamente morbide saranno solo un muro.

E infine le gomme. Gli pneumatici sono i protagonisti indiscussi della prima lettura del terreno, i supervisori della vostra traccia. La pressione cambia al variare della condizione del terreno. Più è sgonfia e meno controllabile, bisogna rimanere su un range intermedio per sfruttare grip, stabilità data dalla larghezza del battistrada e il volume interno. I due campanelli d'allarme se abbiamo una pressione sbagliata saranno il rumore del cerchio, anche sulle piccole asperità, e il sottosterzo sulle superfici più compatte.

In conclusione, c'è modo di arrivare al raggiungimento del flow perfetto, ma lo si può fare per gradi. Non si troverà mai la condizione idilliaca di approccio se partiremo da una discesa tecnica, che non conosciamo e con un mezzo che risponde male ai nostri input. È importante la posizione, la lucidità mentale e la giusta regolazione. Flow non è velocità fine a se stessa, è una danza tra le deformazioni del nostro pianeta.