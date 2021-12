Gli errori da evitare in MTB sui terreni bagnati e sul fango

Il Mediterraneo ci ha abituati a un clima in cui il bel tempo tiene il terreno asciutto per buona parte dell’anno, mesi cioè in cui l’attività in sella si intensifica molto. Da marzo fino a ottobre il meteo in alcune zone può offrire terreni su cui sbizzarrirsi senza neanche mostrare l’ombra di una superficie bagnata e in cui si scende con un gran

. Un sogno che svanisce con i mesi invernali: nuvole e pioggia in questo specifico periodo possono far passare la voglia di mettersi alla prova, ma in realtà

trasformano i boschi in una palestra perfetta

. Se la pioggia e il terreno bagnato spaventano, sottolineano i tutor di Raida Come Mangi, è principalmente perché

non siamo abituati

.