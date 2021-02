I migliori percorsi per MTB e bike nelle grandi città italiane

Le avventure più belle e i paesaggi più affascinanti che si possono incontrare in sella, è vero, si nascondono tra i pendii delle montagne e il nostro Paese in questo non si può certamente reputare sfortunato, pensate alla catena alpina e alla dorsale appenninica. Su ogni pendio si possono vivere esperienze indimenticabili, ma certo è che la pratica della mountain bike non è certamente limitata ai rilievi più importanti. “Mostrateci un sentiero e saremo felici” diremmo, e purtroppo o per fortuna non tutti viviamo in centri abitativi incastonati tra le alture: sarebbe un sogno uscire dalla porta e avere accesso agli idilliaci trail di Les Gets , o di Livigno . Ma la morfologia della Penisola offre molti spunti per pedalate nel verde e lontano dalle auto e dalla frenesia, anche nei centri più popolati. Ecco quindi i migliori spot in cui girare se abitate in una grande città italiana.