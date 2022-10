MTB: le migliori bike area della Sicilia

Quella dell’

Etna

è una le più affascinanti zone della Sicilia, quando mai vi potrà capitare di pedalare sulla terra nera di un vulcano attivo. Milo è un borgo medievale proprio alla base del vulcano Etna, in territorio catanese, uno dei punti logistici migliori per potersi addentrare nel parco dell’Etna. Da qui una rete di sentieri si propagano sulle pendici del vulcano.

si può raggiungere il Rifugio Serra Buffa, con un’escursione che alterna fondo lastricato a sentiero dal terreno lavico. La salita qui non manca mai e si può raggiungere il Rifugio immerso in un bosco incantato dopo una decina di chilometri di salita. Un’escursione che passa per la

Grotta della Neve

, una grotta lavica che in tempi antichi serviva a conservare il giaccio in vista dei mesi più caldi. Il punto più alto di questa escursione è Primo Monte (1630 metri), prima di ritornare ai piedi del vulcano con una lunga discesa ondulata che passa prima per il Rifugio Monte Crisimo e ritorna in direzione Milo per un totale di 45,2 chilometri con 1.400 metri circa di dislivello. Da Milo partono infinite tracce che portano alla scoperta della terra nera vulcanica passando per esempio per la

. Il trail che più rappresenta la singolarità di questi luoghi è il sentiero chiamato

Black Desert o Magma Trail

che collega Cerrita al Rifugio Crisimo una spettacolare discesa in un deserto di lava con la sua caratteristica terra nera e un contesto quasi extraterrestre.