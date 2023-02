MTB: le 10 migliori biammortizzate da cross country del 2023

è un altro dei nuovi brand che si affaccia al mondo del fuoristrada, con un grande know how però sviluppato sulle biciclette da strada. Lo scopo di Factor è proprio quello di creare un telaio con caratteristiche che potessero essere sfruttate da chi è abituato a pedalare su asfalto. Il telaio leggero è sviluppato intorno a un ammortizzatore verticale che permette di limitare il peso e migliorare la rigidità. Il travel della sospensione posteriore può essere da 100 o 115 mm con un elevato valore di anti squat sul 90 per cento del range per avere più stabilità in fase di spinta. Anche Factor ha optato per un travel anteriore da 120 mm e un’inclinazione dell’angolo di sterzo da 67 gradi, mentre al posteriore l’angolo di sella è di 75,5 gradi. Il modello di Factor si focalizza sul grande risparmio di peso e sulle performance, con fissaggio delle pinze flat mount e un telaio con entrambi i triangoli in carbonio. La biammortizzata in questione è particolarmente incline alle lunghe distanze, realizzata con multipli punti di fissaggio di piccole borse e attrezzi. Tutti i cuscinetti inoltre sono marchiati CeramicSpeed. È uno dei pochi modelli biammortizzati che di serie non presenta un reggisella telescopico, ma il telaio è compatibile con questo componente e con passaggio interno del cavo.

La Factor Lando XC ha un prezzo di partenza di 4.499 dollari, ma può essere personalizzata in ogni dettaglio del montaggio.