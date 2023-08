MTB: i migliori 10 caschi da Cross Country

sono ciò che di più simile al mondo della bicicletta da strada ci sia. Tra le ricerche principali di entrambe le discipline vi è l’aerodinamica e il peso e, in entrambi i casi, per raggiungere questi obiettivi vi è una ricerca della compattezza e di limitazione del materiale impiegato. Le ore in sella trascorse sui percorsi che si intervallano tra lunghe salite e discese - come accade per l’escursionismo del Cross Country Marathon o nelle competizioni di Cross Country - esigono tanto necessità di areazione costante per il cranio quanto protezione.

I caschi da mountain bike Cross Country sono ciò che di più simile al mondo della bicicletta da strada ci sia. Tra le ricerche principali di entrambe le discipline vi è l’aerodinamica e il peso e, in entrambi i casi, per raggiungere questi obiettivi vi è una ricerca della compattezza e di limitazione del materiale impiegato. Le ore in sella trascorse sui percorsi che si intervallano tra lunghe salite e discese - come accade per l’escursionismo del Cross Country Marathon o nelle competizioni di Cross Country - esigono tanto necessità di areazione costante per il cranio quanto protezione.

Il casco da Cross Country ha una forma affusolata testata nei laboratori dei brand in galleria del vento e sottoposta a dei test strutturali con carichi progressivi. Presenta uno strato interno, denominato EPS e realizzato con la tecnica dell’In Mold, mentre la parte più spessa e protettiva per gli impatti viene incollata al guscio esterno realizzato in policarbonato: sono questi i due elementi principali di protezione. La forma è tondeggiante e va a proteggere principalmente fronte e tempie, arrivando però fino alla parte posteriore del cranio.

