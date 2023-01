MTB: le migliori hardtail del 2023

Anche

è arrivata dal cross country della scorsa stagione con nuovi progetti ambiziosi e la USMA SLR, il modello da competizione del 2023, ne è un chiaro esempio. Per realizzare questa mountain bike hardtail i tecnici hanno sviluppato un telaio che ha un peso di soli 850 grammi, con geometrie specifiche per i percorsi alpini. Come per i modelli più votati al racing stradale della gamma Wilier, anche la Usma ha un telaio in carbonio HUS-MOD con un mix di fibre multidirezionali per garantire grande gestione delle vibrazioni in ogni metro di escursione e gara, con i tubi che hanno delle forme tondeggianti proprio per migliorare il rapporto rigidità/peso. Sulla Wilier Usma SLR si trova un travel da 100 mm di escursione della forcella, un carro di 425 mm e un passaggio ruota che permette l’allestimento di gomme fino a 2.4”. Il telaio moderno prevede l’integrazione completa dei cavi, la possibilità di montare il manubrio realizzato da Wilier in carbonio e con attacco manubrio integrato e la possibilità di montare un reggisella telescopico in grado di sposarsi perfettamente con geometrie che includono un angolo di sterzo da 67,7° per conferire più stabilità e sicurezza.