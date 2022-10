MTB: le migliori giacche per l'autunno e inverno

, ma l’autunno che prende il sopravvento sa come regalare gioie ai biker. È una delle stagioni più imprevedibili, in cui bisogna spesso interfacciarsi con cambi repentini di condizioni metereologiche. Uscire in condizioni avverse diventa un divertimento per il biker ma deve sapere che il cielo può decidere da un momento all’altro come cambiare la giornata. L’imprevedibilità di questa stagione ci obbliga ad adottare soluzioni per ripararsi dalle piogge ed essere pronti al peggio. Cominciamo con la scelta di una giacca da mountain bike per l’autunno e l’inverno.

L’autunno si divide ancora tra giornate di sole splendente e altre di freddo e cielo uggioso, per questo motivo la scelta degli indumenti è tanto importante quanto complicata. Ci si può ritrovare a mettere un completino corto, fino al felpato, per questo diventa importante scegliere uno strato più esterno pronto ad ogni evenienza. La soluzione rimane sempre quella di vestirsi a strati per essere pronti a tutto. In questo ecosistema, insieme alla maglia intima e a una maglia che può essere a maniche lunghe o corte è intelligente optare per un guscio salva-tutto. Lo strato più esterno è quello che cambia gli equilibri e in questa scelta la giacca deve essere coprente, resistente al vento e alla pioggia ma anche traspirare se ci si ritrova ad affrontare tratti di salita. Il guscio esterno non necessariamente dispone di un’imbottitura e in questo modo può essere perfetto per essere riposto nello zaino o all’interno di un capiente marsupio.