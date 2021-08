MTB: i migliori 5 copertoni da cross country

Quante volte ci siamo trovati a fare i conti con una guida sporca, indecisa, che ricordava la stessa instabilità che si prova su una lastra di ghiaccio? Molto spesso la posizione in sella gioca un ruolo fondamentale negli equilibri all’ingresso di punti ripidi e curve, altre volte invece è l’assetto scelto scelto in maniera grossolana a influenzarli, non conoscendo le condizioni del terreno che si affronta. Le sospensioni infatti possono impattare non poco la guida, e ne avevamo già parlato insieme a Raida Come Mangi elencando quali sono le operazioni da eseguire e da dove partire . Una guida pratica su come invece bisogna mettere a punto e da cosa dipende la resa di una gomma, lo avevamo già spiegato . Qui invece vi diciamo quali sono i migliori pneumatici da XC che in questo momento dell’anno vi aiuteranno ad essere: scorrevoli, sicuri e veloci.

L’estate infatti per il cross country si basa su copertoni dal tassello basso, molto vicino al centro e diradato sui lati e una linea esterna di rilievi più alta. I migliori cinque quindi sono quelli con più sostegno laterale, più battistrada fitto per le alte velocità e una buona capacità di spurgo, che deve essere una costante per il fuoristrada.

01 1. Schwalbe Thunder Burt

È il copertone utilizzato dall’attuale numero uno del ranking UCI di cross country, Mathias Flueckiger . Uno dei disegni più completi per l’estate sui circuiti di cross country e nei giri di tutti i giorni sui terreni secchi. Ciò che contraddistingue il Thunder Burt è una fila centrale di tasselli molto bassi e ravvicinati per volare nei tratti in cui bisogna spingere e due file esterne dai rilievi molto più alti per avere il tassello sempre piantato nel punto giusto della curva. I tasselli centrali offrono una resistenza al rotolamento quasi nulla (è chiaramente la scelta ideale per i terreni più secchi e compatti che si possono trovare), ma l’abbinamento di questi alle due file esterne caratterizzate da un’altra tipologia di sporgenze ne fanno un quasi perfetto all-rounder.

Il Thunder Burt è il copertone più veloce della compagnia tedesca © Schwalbe

I due fianchi così costituiti sono i guardiani delle curve dal fondo più mosso, denti aguzzi che offrono ottimo sostegno in curva sia sul compatto che sui tratti più mossi. Il Thunder Burt è disponibile con larghezze da 2.10”, 2.25” e 2.35”, con le due carcasse più votate al cross country la Super Race e la Super Ground. Se in Val di Sole dovesse essere asciutto, sarà la scelta di Flueckiger.

02 2. Specialized Fast Trak

Uno dei copertoni più celebri nella storia della mountain bike (il nome, Fast Trak , parla da solo), oltre che la scelta giusta per le piste veloci. Una delle gomme più usate da Jordan Sarrou e Gerhard Kerschabumer , non solo su terreni esclusivamente asciutti. Il Fast Trak presenta un profilo con tassellatura più rialzata al centro, ma con una direzionalità tale per cui non si trova mai in perpendicolarità rispetto al sentiero.

Specialized Fast Trak © Specialized

La composizione a freccia di ogni modulo permette di avere sempre il giusto grip. Le due linee esterne invece sono composte da tasselli più voluminosi e di forma quadrata, per poter sfruttare gli spigoli vivi al fine di affondare meglio nel terreno. A differenza del Thunder Burt, il Fast Track, con un disegno più distanziato, rappresenta un’ottima alternativa anche in caso di terreno appesantito dalla pioggia. Non è uno pneumatico da fango, ma l’alternativa più versatile. Le misure del Fast Trak sono 2.2” o 2.35”, con diverse opzioni di carcasse e mescola. Tra le nuove opzioni anche la versione a doppia mescola (T5/T7) che aumenta la scorrevolezza al centro e il grip sui lati.

03 3. Maxxis Aspen

Non poteva non rientrare in questa lista il copertone che utilizza Nino Schurter nel 70% dei casi. Il battistrada di questo modello è ancora diverso rispetto ai primi due esempi e il materiale impiegato, quantomeno al centro, è ancora meno. Pensato per essere il più veloce possibile sulle piste da XC, l’ Aspen è composto da rilievi centrali a forma triangolare o a freccia, molto bassi ma anche distanziati tra di loro.

Maxxis Aspen © Maxxis

Poca, pochissima è la resistenza al rotolamento, con un modulo che poco può trasmettere sulle frenate. Lateralmente però i tasselli sono ben più elevati e ravvicinati, con un orientamento puntato verso l’esterno per il sostegno ottimale in ogni ingresso. Con questa struttura incappare in sottosterzi diventa quasi impossibile. Le tecnologie applicate all’Aspen sono molteplici: la mescola doppia utilizzata con differenti applicazioni, una protezione esterna delle spalle e la versione Wide Trail, un concetto, sposato in toto da Schurter che permette la massima compatibilità con cerchi dai più larghi profili, con un’opzione da 2.25” o 2.4”.

04 4. Pirelli Scorpion H

Più giovani rispetto agli altri modelli elencati, ma hanno già saputo conquistare il cuore dei biker più veloci. Lo Scorpion H è uno dei copertoni scorrevoli del mondo Pirelli , insieme al RC. La differenza tra i due è la rete di tasselli che li caratterizza, con l’H si presenta con un battistrada dal fitto contenuto di rilievi al centro e due file esterne, che hanno il compito di mantenere salda e precisa la guida in curva.

Pirelli Scorpion H © Pirelli

Questa tipologia di tassellatura dona all’H un grip più elevato in ogni frangente, con ottime capacità frenanti e di adattamento al terreno. Per questo motivo è uno dei copertoni che meglio si adatta all'anteriore quanto al posteriore. Un copertone quindi che “mangia” ogni singolo centimetro di terreno e con cui risulta quasi impossibile perdere aderenza. Come è venduto? Le sezioni a disposizione sono due: il 2.2” e il 2.4”. Altre due le carcasse che possono essere scelte: LITE e ProWALL, quest’ultima con una protezione extra fornita da uno strato di Nylon sulle spalle.

05 5. Vittoria Terreno

Se ne è discusso molto nell’ultimo periodo e il Terreno sembra uno di quei copertoni per pochissimi. Effettivamente, il Terreno ha un disegno molto particolare che fa pensare ad applicazioni molto specifiche. Si può dire che sia uno slick d’avanguardia: al centro il disegno si presenta con una trama fitta ma dal rilievo quasi inesistente, di tasselli a forma esagonale. Una struttura che può andare benissimo con i terreni più battuti che si possano trovare. Il basso tassello pertanto non contribuisce come per gli altri ad una protezione extra dalle forature, tantomeno alla frenata, non avendo centralmente tasselli che si possano opporre al terreno.

Vittoria Terreno © Vittoria

Sui fianchi però i rilievi sono presenti e ben marcati, pronti a sostenere le frenate in ingresso di curva e mantenere un elevato grip di tenuta, una volta impostata la piega. Non sarà versatile come molti di quelli qui mostrati, ma forse sui terreni più compatti poche altre scelte possono essere vincenti come la Terreno. Due le sezioni sul mercato: 2.1” e 2.25”.