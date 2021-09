I migliori itinerari della Liguria per MTB

, è anche una delle regioni indissolubilmente legate al mondo gravity e maggiormente conosciute in campo internazionale. Wild non solo per le risalite più vertiginose, ma anche per alcuni dei fondi più aspri in assoluto, una peculiarità che caratterizza tutti i trail della riviera. Girare in Liguria significa interfacciarsi con pietre aguzze, fondi mossi e curve strette tra gli arbusti. Come per la

è la patria dei rider. Basta un giro sul lungomare o all’interno di Finalborgo per trovarsi in mezzo a orde di biker con mountain bike e casco al seguito. Sebbene l’attività sia fortemente sostenuta dai negozi che effettuano shuttle per raggiungere gli spot più epici, l’anello della

Non c’è nulla da fare, quando qualcuno nomina la Liguria e la associa alla mountain bike, irrimediabilmente si trova a fare i conti con il blasone della località paradiso per i biker. Conosciuta in tutto il mondo per il suo clima costantemente mite e i suoi eventi di calibro internazionale (come l'EWS),

Totalmente fruibile e pulito per 365 giorni l’anno, è un anello che si snoda nella vegetazione della macchia mediterranea con repentini saliscendi. Un tracciato di 8,5 chilometri con poco più di 300 metri di dislivello. Con partenza da località Le Manie , si toccano splendidi punti panoramici come Capo Noli e Torre delle Streghe , terrazze naturali che si affacciano direttamente sul Mar Ligure . Il percorso può essere affrontato con una bici da cross country, trail o all mountain, ma bisogna considerare il fondo che da battuto si alterna a tratti rocciosi e mossi, croce e delizia dei biker, ma anche spondato (e che sponde!). La parte finale del circuito è un susseguirsi di curve a parabolica altissime, da leccarsi i baffi.

, un rider giovane che la fa scorrere seriamente. Il Bike Park di questa zona è completamente accessibile e le sue prime lavorazioni risalgono al 2012. Come gran parte dei comprensori liguri, sviluppandosi a basse altitudini può essere frequentato per gran parte dell’anno, considerando l’azione mitigatrice del mare. Il fondo parzialmente lavorato di questa zona è costituito da terra e rocce ma senza estremi ostacoli artificiali. Parte dei trail che si sviluppano in questa zona si trovano immersi nel sottobosco, mentre una buona metà di essi si apre su panorami marittimi tra costa e orizzonte, con i Golfi dianese e di Andora sempre in vista.

È la località che fa da contraltare alla più celebre e frequentata Finale Ligure, meta che offre relativa tranquillità di pedalare senza il caos che si può trovare nelle più battute località. Sicuramente della zona, il trail più conosciuto in assoluto è quello delle Antenne o Salto Nel Blu , un single track di 4 chilometri di estensione con tratti ripidi e salti, tra cui appunto il più famoso in assoluto, della rampa che proietta direttamente verso il mare. Considerata la più panoramica del comprensorio, la vista può arrivare fino all’Isola di Gallinara. Un trail che fa vivere un’esperienza che grazie alle sue chicken line allestite in alternativa ai punti più tecnici, si apre anche ai biker meno esperti.

Per assaporare un clima montano all’interno della regione rivierasca, bisogna partire da Taggia e risalire tutta la Valle Argentina. Ben presto ci si inoltra nel bosco con uno stradone bianco sterrato ma battuto che salendo a tornanti vi traghetterà sulla cresta e fino alla vetta del Saccarello, a metà tra Liguria e Piemonte, tra Italia e Francia. Poco più di 13 chilometri di salita per godere di un panorama a 360 gradi che si estende nell'entroterra e in direzione del mare. Una bellissima tappa intermedia per un itinerario di più giorni, ma anche uno splendido giro da compiere in giornata.

, 2 chilometri di lunghezza per rientrare in città. Un’escursione di poco superiore ai 20 chilometri con diversi componenti, dai tratti esagerati di portage in salita, fino a tratti molto scassati di discesa.

La rete sentieristica genovese è estesa quanto la superficie cittadina, o forse no, forse molto di più. Dal livello zero del mare, si sale sui ripidi pendii cittadini per arrivare nella zona collinare, quella dei forti della Repubblica di Genova. Avevamo già parlato dei migliori itinerari intorno alla città ma gli itinerari sono infiniti e anche salendo da Righi verso il

La rete sentieristica genovese è estesa quanto la superficie cittadina, o forse no, forse molto di più. Dal livello zero del mare, si sale sui ripidi pendii cittadini per arrivare nella zona collinare, quella dei forti della Repubblica di Genova. Avevamo già parlato dei migliori itinerari intorno alla città ma gli itinerari sono infiniti e anche salendo da Righi verso il Forte Puin si può accedere a una rete davvero sconfinata. Con il Forte Begato sulla sinistra si percorre un tratto di crinale fino al Monte Trenasco, per poi raggiungere una suggestiva zona caratterizzata da trincee mai utilizzate a scopi bellici. Dal Monte Bastia, una discesa molto rough denominata Pinasco , 2 chilometri di lunghezza per rientrare in città. Un’escursione di poco superiore ai 20 chilometri con diversi componenti, dai tratti esagerati di portage in salita, fino a tratti molto scassati di discesa.

