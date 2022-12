MTB: le migliori pump track italiane

La pump track, nel mondo, è un vero e proprio centro di aggregazione di appassionati di sport a ruote. Le piste sono luoghi in cui possono divertirsi i più piccoli e allenarsi i più grandi, ma soprattutto danno modo di condividere uno spazio pensato per tutti. Fino a poco tempo fa si credeva di essere alle prese con una moda, capace di spopolare all'estero ma di riuscire a farsi spazio in Italia soprattutto vicino ai negozi di noleggio o nelle scuole di mountain bike.

La pump track, nel mondo, è un vero e proprio centro di aggregazione di appassionati di sport a ruote. Le piste sono luoghi in cui possono divertirsi i più piccoli e allenarsi i più grandi, ma soprattutto danno modo di condividere uno spazio pensato per tutti. Fino a poco tempo fa si credeva di essere alle prese con una moda, capace di spopolare all'estero ma di riuscire a farsi spazio in Italia soprattutto vicino ai negozi di noleggio o nelle scuole di mountain bike.

La pump track, nel mondo, è un vero e proprio centro di aggregazione di appassionati di sport a ruote. Le piste sono luoghi in cui possono divertirsi i più piccoli e allenarsi i più grandi, ma soprattutto danno modo di condividere uno spazio pensato per tutti. Fino a poco tempo fa si credeva di essere alle prese con una moda, capace di spopolare all'estero ma di riuscire a farsi spazio in Italia soprattutto vicino ai negozi di noleggio o nelle scuole di mountain bike.

Quei pochi che avevano iniziato a progettare delle piste dedicate alla disciplina, però, ci avevano visto lungo. È infatti ormai già da qualche anno che anche nei centri cittadini iniziano a spuntare percorsi pensati per il pump track, nuovi parchi giochi per grandi e piccini. Costruzioni con rilievi morbidi, curve e dossi che permettono di migliorare l’equilibrio e la stabilità facendo lavorare chi le affronta su più distretti muscolari contemporaneamente.

Quei pochi che avevano iniziato a progettare delle piste dedicate alla disciplina, però, ci avevano visto lungo. È infatti ormai già da qualche anno che anche nei centri cittadini iniziano a spuntare percorsi pensati per il pump track, nuovi parchi giochi per grandi e piccini. Costruzioni con rilievi morbidi, curve e dossi che permettono di migliorare l’equilibrio e la stabilità facendo lavorare chi le affronta su più distretti muscolari contemporaneamente.

Quei pochi che avevano iniziato a progettare delle piste dedicate alla disciplina, però, ci avevano visto lungo. È infatti ormai già da qualche anno che anche nei centri cittadini iniziano a spuntare percorsi pensati per il pump track, nuovi parchi giochi per grandi e piccini. Costruzioni con rilievi morbidi, curve e dossi che permettono di migliorare l’equilibrio e la stabilità facendo lavorare chi le affronta su più distretti muscolari contemporaneamente.

, uno dei leader mondiali nella produzione di percorsi dedicati al pump track realizzati in asfalto con estensioni differenziate. Non è raro poi incontrare le costruzioni modulari di un altro brand molto presente nel nostro Paese: stiamo parlando di

Arrivato a questo punto dell'articolo stai pensando di girare in pump ma non sai dove andare? Non temere: abbiamo selezionato alcune delle

Arrivato a questo punto dell'articolo stai pensando di girare in pump ma non sai dove andare? Non temere: abbiamo selezionato alcune delle migliori piste italiane, che possono cambiare la tua giornata e aiutarti a crescere prima di tornare sui sentieri.

Arrivato a questo punto dell'articolo stai pensando di girare in pump ma non sai dove andare? Non temere: abbiamo selezionato alcune delle migliori piste italiane, che possono cambiare la tua giornata e aiutarti a crescere prima di tornare sui sentieri.

, un comprensorio che comprende una pista per bambini e una più lunga di 214 metri. Situata a pochi km da Torino e al confine con la Val d'Aosta, nella pista grande l'impianto vanta 10 curve paraboliche e 30 salti. Il costo di accesso varia tra i 6 e i 9 euro a persona, mentre l'apertura della pista dipende dalle condizioni: per evitare di incappare in una delusione, vi raccomandiamo di seguire le pagine social della pista in modo tale da essere tempestivamente avvisati in caso di chiusura.

Di recente costruzione, la pista di pump track realizzata in collaborazione con Velosolutions si snoda proprio ai piedi del comprensorio di piste da enduro e mountain bike di La Thuile. Per migliorare le proprie skills o finalizzare un allenamento dopo una giornata di riding tra le Alpi all'interno del

A Monterotondo Marittimo, in piena Maremma e a pochi chilometri dal comprensorio di Monte Arsenti a Massa Marittima, a novembre è nato un nuovo impianto di pump track. È una pista fissa, con un fondo in asfalto e una lunghezza di 120 metri, costruita da Trail Zone e Dolomeet. Il Bike Center appena aperto è gestito dai ragazzi di Bike Garage & More, che forniscono anche bici a noleggio e informazioni sulla nuova trail area toscana.

A Monterotondo Marittimo, in piena Maremma e a pochi chilometri dal comprensorio di Monte Arsenti a Massa Marittima, a novembre è nato un nuovo impianto di pump track. È una pista fissa, con un fondo in asfalto e una lunghezza di 120 metri, costruita da Trail Zone e Dolomeet. Il Bike Center appena aperto è gestito dai ragazzi di Bike Garage & More, che forniscono anche bici a noleggio e informazioni sulla nuova trail area toscana.

A Monterotondo Marittimo, in piena Maremma e a pochi chilometri dal comprensorio di Monte Arsenti a Massa Marittima, a novembre è nato un nuovo impianto di pump track. È una pista fissa, con un fondo in asfalto e una lunghezza di 120 metri, costruita da Trail Zone e Dolomeet. Il Bike Center appena aperto è gestito dai ragazzi di Bike Garage & More, che forniscono anche bici a noleggio e informazioni sulla nuova trail area toscana.

I migliori percorsi e gli itinerari più belli per fare MTB in Toscana

Il Pump Track Etna Flow nasce proprio sotto l'attivo vulcano siciliano offrendo in quel di Mascalucia, provincia di Catania, uno spazio per mountain bike e bmx. Progettato da AFit Engineering e presente all’interno della mappa mondiale di Velosolutions, il Pump Track Etna Flow - che comprende anche un bowl - è adatto a praticanti di tutte le età.

Il Pump Track Etna Flow nasce proprio sotto l'attivo vulcano siciliano offrendo in quel di Mascalucia, provincia di Catania, uno spazio per mountain bike e bmx. Progettato da AFit Engineering e presente all’interno della mappa mondiale di Velosolutions, il Pump Track Etna Flow - che comprende anche un bowl - è adatto a praticanti di tutte le età.

Il Pump Track Etna Flow nasce proprio sotto l'attivo vulcano siciliano offrendo in quel di Mascalucia, provincia di Catania, uno spazio per mountain bike e bmx. Progettato da AFit Engineering e presente all’interno della mappa mondiale di Velosolutions, il Pump Track Etna Flow - che comprende anche un bowl - è adatto a praticanti di tutte le età.