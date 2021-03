In mountain bike sul bagnato: Finn Iles fa sembrare tutto così semplice

Nel dicembre dello scorso anno, Finn Iles , professionista di DH in Coppa del Mondo UCI, ha girato la sua MTB Raw per Red Bull. Le condizioni invernali in Canada lasciavano pochissime opzioni in quel periodo dell'anno, quindi Finn ha optato per girare sull'isola di Vancouver nella British Columbia, un luogo che il 21enne frequenta durante la stagione invernale per allenarsi.

Finn Iles

Il canadese ha ammesso di essere un grande fan della serie che nel corso degli ultimi anni ha coinvolto i più grandi talenti della mtb come Laurie Greenland, Kade Edwards e Vali Holl: "Mi piace il suono della bici e lo stile di video grezzo".

“Abbiamo girato a Duncan, sull'isola di Vancouver, per cinque giorni. Tre dei cinque giorni sono stati orrendi, solo pioggia e freddo”, dice Iles. “Abbiamo pensato di mantenere la continuità e provare a filmare anche i giorni peggiori. Avrei preferito un tempo più bello, ma non puoi davvero aspettarti di meglio in quel periodo dell'anno".

Ο Finn Iles έμεινε στο Βανκούβερ όλο αυτό τον χειμώνα © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Crescere lontano dalla costa occidentale del Canada significa essere abituati a pedalare con tempo freddo e umido. Finn ha imparato una o due cose su come sopravvivere e crescere in queste condizioni.

Guarda cosa combina per la serie Raw nel video sopra e continua a leggere sotto per i suoi migliori consigli su come guidare in mountain bike sui sentieri umidi.

1. Evita le pozzanghere: i piedi freddi non sono fighi

Piedi asciutti significano più comfort nei giorni di pioggia. "Sono abituato a guidare nelle giornate molto fredde, e se i piedi si bagnano e si raffreddano l'uscita diventa un disastro", dice Iles.

Του Finn Iles του αρέσει πολύ να οδηγεί στην λάσπη © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Anche durante le riprese di questo MTB Raw, Iles ha avuto difficoltà ad attraversare intenzionalmente una pozzanghera: "Rob Parkin (il regista) mi stava dicendo di attraversare una pozzanghera per uno shot e mi sono dovuto forzare a farlo". Il primo tentativo di Iles di passare una pozzanghera non ha avuto successo. “Non appena mi sono distratto e non mi sono concentrato, l'ho semplicemente aggirata come farei normalmente".

2. Abbi fiducia e guida come se fosse asciutto

Fidati delle tue capacità di guida anche sotto la pioggia; sarai veloce, se non altrettanto veloce, sul bagnato come sull'asciutto. "Non c'è niente che cambi davvero quando si guida sul bagnato", dice. "Cerco di guidare esattamente allo stesso modo. La cosa più importante è guidare come se fosse asciutto".

Guidare sul bagnato ti renderà un pilota migliore e più sicuro © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

3. Allenati sotto la pioggia

I professionisti del downhill dalla Gran Bretagna o dall'Irlanda sono noti per le loro capacità quando si tratta di guidare sotto la pioggia e il fango, date le orribili condizioni meteorologiche con cui devono spesso fare i conti. Anche Iles conosce queste condizioni.

Η βροχή δεν σταματά ποτέ τον Finn ούτε το χαμόγελο του © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

"Neve e pioggia non mancano mai in Canada, specialmente sull'isola di Vancouver", dice Iles. "Crescendo vicino a Whistler e girando in tutte le condizioni anche in autunno e in primavera, e ora vivendo sull'isola, ti ci abitui".

"Sono quasi più a mio agio a guidare in condizioni di pioggia e freddo che con il caldo e con la polvere. Il luogo in cui guidi spesso plasma il pilota che sei".

4. Ride flat (quando necessario)

Mentre Iles raida principalmente agganciato sulle sue tacchette Crankbrothers, passa ai flat quando è davvero bagnato.

Οδηγώντας χαλαρά με φλατ πετάλια © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

"Onestamente è più divertente", dice Iles. “in questo modo posso spingere un po' di più con la bici perché è più facile staccare i piedi quando necessario. Ti concedi un po' più di libertà. Ma deve essere davvero bagnato per tirare fuori le ballerine".

5. Allenta la pressione

L'allentamento della pressione sui pneumatici e sulla forcella anteriore consente una guida più flessibile e una migliore trazione sul bagnato.

Ο Finn οδηγώντας εντός έδρας © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

"A volte, tolgo un po' di pressione dalla forcella e dall'ammortizzatore (Öhlins) e anche un po' di pressione dalle gomme (Specialized)", dice Iles. “Ma niente di eccessivo. Il mio setup è tutto abbastanza simile a quando guido sull'asciutto".

6. Scegli gli pneumatici giusti

Η σωστή επιλογή ελαστικών είναι καθοριστική στο βρεμένο © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

“A volte uso una mescola morbida. Quando guido a casa, a Tzouhalem o Prevost (entrambi sull'isola di Vancouver), il terreno è piuttosto duro, quindi uso pneumatici normali".

7. Mantenere un campo visivo libero

"Guardo molto avanti quando guido e guardo abbastanza lontano lungo il percorso, per essere in grado di vedere dove sto andando, specialmente in una gara. È estremamente importante", dice Iles.

Κοίτα μπροστά μακριά στο trail © Mason Mashon/Red Bull Content Pool