MTB: cambiano le regole della DH, torna anche Sam Hill

. Il nuovo circuito di Coppa del Mondo è cambiato enormemente rispetto al passato, e non solo per la partecipazione di vecchie glorie (all’

Sono infatti previste più prove per le gare di downhill di Coppa del Mondo. Un nuovo format dunque, che potrebbe invogliare - e chissà se non addirittura favorire - rider più esperti e resistenti, provenienti anche da discipline con risvolti di gara più lunghi.

Sono infatti previste più prove per le gare di downhill di Coppa del Mondo. Un nuovo format dunque, che potrebbe invogliare - e chissà se non addirittura favorire - rider più esperti e resistenti, provenienti anche da discipline con risvolti di gara più lunghi.

Sono infatti previste più prove per le gare di downhill di Coppa del Mondo. Un nuovo format dunque, che potrebbe invogliare - e chissà se non addirittura favorire - rider più esperti e resistenti, provenienti anche da discipline con risvolti di gara più lunghi.

Una delle leggende della downhill torna dopo aver intrapreso un percorso parallelo nell’enduro, altra disciplina che quest’anno si è elevata di status. Questo passaggio - che dovrà dimostrare la sua efficacia - dimostra quanto il nuovo formato della downhill possa spingere rider più resistenti a partecipare. Nella DH la componente più importante è sempre stata la velocità, ma in questo 2023 in cui è stata inserita sostanzialmente una run (quella delle semifinali, ndr) sarà importante anche riuscire a mantenere gli stessi range di velocità e concentrazione più a lungo. In un’intervista proprio Sam Hill ha dichiarato di aver mantenuto i carichi di lavoro dell’enduro, da cui proviene, che rimangono a suo dire validi per questa nuova visione della downhill.

Una delle leggende della downhill torna dopo aver intrapreso un percorso parallelo nell’enduro, altra disciplina che quest’anno si è elevata di status. Questo passaggio - che dovrà dimostrare la sua efficacia - dimostra quanto il nuovo formato della downhill possa spingere rider più resistenti a partecipare. Nella DH la componente più importante è sempre stata la velocità, ma in questo 2023 in cui è stata inserita sostanzialmente una run (quella delle semifinali, ndr) sarà importante anche riuscire a mantenere gli stessi range di velocità e concentrazione più a lungo. In un’intervista proprio Sam Hill ha dichiarato di aver mantenuto i carichi di lavoro dell’enduro, da cui proviene, che rimangono a suo dire validi per questa nuova visione della downhill. Dalle qualifiche si passa alle semifinali, dopodiché si approda a finali che vedranno coinvolti 30 atleti con tempi ristretti. Un aspetto quest'ultimo che crea una qualche analogia con il mondo dell’enduro, in cui si susseguono le prove speciali intervallate da risalite addirittura pedalate.

Una delle leggende della downhill torna dopo aver intrapreso un percorso parallelo nell’enduro, altra disciplina che quest’anno si è elevata di status. Questo passaggio - che dovrà dimostrare la sua efficacia - dimostra quanto il nuovo formato della downhill possa spingere rider più resistenti a partecipare. Nella DH la componente più importante è sempre stata la velocità, ma in questo 2023 in cui è stata inserita sostanzialmente una run (quella delle semifinali, ndr) sarà importante anche riuscire a mantenere gli stessi range di velocità e concentrazione più a lungo. In un’intervista proprio Sam Hill ha dichiarato di aver mantenuto i carichi di lavoro dell’enduro, da cui proviene, che rimangono a suo dire validi per questa nuova visione della downhill. Dalle qualifiche si passa alle semifinali, dopodiché si approda a finali che vedranno coinvolti 30 atleti con tempi ristretti. Un aspetto quest'ultimo che crea una qualche analogia con il mondo dell’enduro, in cui si susseguono le prove speciali intervallate da risalite addirittura pedalate.