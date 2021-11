Il viaggio di Backcountry nei bike park d'Italia

Quale possessore di MTB nella sua vita non si è mai svegliato almeno una volta con l’idea di sparire per un po’ di giorni a caccia di nuovi trail? È il sogno americano. Quello di vivere in simbiosi con la propria

Scegliere un comprensorio tra quelli disponibili in Italia crediamo che non sia stata un’operazione così immediata. Il nostro territorio è costellato di trail di ogni genere, panorami singolari e terreni mai banali. Per i ragazzi di Backcountry la priorità era una soltanto: trovare quel trail che permettesse loro di spingersi oltre il confine di ciò che all’occhio del biker comune è conosciuto per esplorare la dark side del mountain biking italiano.

Non è un caso per ogni località si sono affidati a una guida locale, sui trail dove solo i rider autoctoni e i pro riescono a sprigionare i numeri veri, lontano dalle masse e dalle braking bumps dei trail più frequentati. Qualcosa insomma che fosse all’altezza della realtà conosciuta dagli stessi organizzatori nella località in cui basano la loro attività. Un compito arduo che alla fine ha visto la designazione di tre comprensori di assoluto valore: Abetone , Canazei , Plan de Corones e Finale Ligure . Il tutto in sette giorni.

Backcountry e Mirco vendemmia hanno dimostrato che, anche in località a quote più basse, la pratica della mountain bike può essere davvero rough. Non sono mancati i trail polverosi e curati alla perfezione. Scendere dalla bici, smontare ogni componente, giocare a Jenga per sistemare attraverso incastri perfetti tutto e tutti all’interno del furgone e ripartire, direzione Canazei. Una routine che da qui hanno dovuto assimilare.

Qui si sale sin da subito. La funivia del Col Rodella porta i ragazzi di Backcountry in uno dei paradisi della mountain bike, a contatto visivo con Sassopiatto, Sassolungo, Marmolada e Pordoi, per toccare come altitudine massima di giornata i 2.422 metri e 45 chilometri. I pini di alta montagna danno vita ad ambienti magici e abbracciando il terreno con le loro forti radici, offrono terreni da guardare con attenzione. Molto flow, ma con ripetuti piccoli rilievi che tengono costantemente attive le sospensioni dei biker. Le guide di Fassa Bike hanno condotto i ragazzi di Backcountry dove nessuno era mai passato, sui trail loamy a girare grosso.

Una quarta tappa utile a chiudere il cerchio di uno degli più epici road trip che si possano immaginare in Italia. Serviva il mare e una festa in grande stile per ringraziare tutte le guide che nei sei giorni precedenti hanno traghettato gli scalmanati “Backcountry-ers” sui loro trail.