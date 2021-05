Roma Caput Bike: i migliori itinerari MTB nella Città Eterna

Ritmi meno frenetici, luoghi storici in cui spingere la bici anche a mano. Dall’Urbe si contano non meno di tre itinerari a lunga percorrenza che vi trasporteranno fuori dai confini della metropoli in men che non si dica. Avevamo già parlato della

e della

Regina Ciclarum

. Nata più di duemila anni fa la prima con scopi commerciali, è adesso una tratta molto ridotta ma che conserva le sue originali peculiarità. Sull’Appia il clima è rilassato, agreste e ameno. Un giro da organizzare possibilmente durante la settimana in quanto assalito nel weekend dalle famiglie, vi proietterà in un mondo che si conosce solo sui libri, fatto di mausolei, ville e catacombe. Qui si possono osservare dal vivo, in un silenzio sconosciuto al resto della città. Per vivere a pieno questa sensazione bisognerebbe partire dalle

Terme di Caracalla

, prossimi al centro, costeggiare il Museo delle Mura e immettersi sull’antica strada. Dalla città alla campagna, dall’asfalto ai basoli. Percorrendo tutto il tratto sterrato si incontra anche un bike grill per poi sbucare a pochi metri dalla storica residenza papale di Castel Gandolfo proprio sul Lago di Albano. Poco più di 30 km la tratta, un’esperienza da vivere.