MTB: i tre aspetti fondamentali per non essere bolliti a fine discesa

Questo punto passa indubbiamente attraverso una

pratica assidua

della mountain bike, con repentine uscite e tentativi. L’obiettivo è quello di raggiungere una facilità nel trovare le opzioni a disposizione sulla pista e raggiungere un’efficacia che ci permetta di avere un movimento e una

fluidità

che siano meno dispendiosi a livello energetico. Migliorare nella tecnica di guida coincide anche con un raggiungimento del flow e una conduzione precisa. Qui rientra anche il posizionamento in sella, ci sono errori che non solo vi bolliranno più in fretta ma potrebbero rendere il vostro approccio anche più pericoloso per voi stessi (l'anteriore troppo carico, i piedi puntati in avanti, le frenate a due o tre dita). Raggiungendo questo obiettivo non si sarà a metà dell’opera, ma a un buon terzo, però come diceva Jimmy Cliff:

“You must try, try and try”

. Provare è la chiave, ma provare non significa scendere a vista e chiudere un trail sperando di arrivare in fondo indenni, è necessario fermarsi, osservare, cercare da fermi il passaggio migliore e metterlo in pratica in sella.