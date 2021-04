Diego Caverzasi ci racconta la sua vita da slopestyler

Diego Caverzasi , uno dei pochissimi slopestyler presenti in Italia, divide la sua giornata tra riprese video, allenamenti e montaggio. È a tutti gli effetti uno YouTuber, ma anche un rider analitico, preciso e resiliente. Classe '94, nasce a Varese e oltre ad aver sempre avuto un piccolo park vicino a casa (in cui ha chiuso i primi salti), si è ben presto costruito delle strutture tutte sue. Rampe vere per provare le acrobazie e simulare le run. Un atleta esuberante che si è formato in completa autonomia, a forza di cadute e tentativi. Enduro , eBike , bici da dirt e DH, riesce a girare grosso con qualsiasi di queste bici, ma non parlategli di palestra. Non si ritrova nell'accezione classica di freerider, ma il suo approccio molto naif lo porta ad associarlo facilmente a tale classificazione.

Diego Caverzasi è terzo - Crankworx Rotorua 2018

Come nasce Diego slopestyler e come si avvicina alle rampe?

Ho cominciato ad andare in bici all’età di 2 anni e già all’epoca ero considerato pazzo. Nei pressi di casa abbiamo un terreno con delle rive abbastanza ripide e io ovviamente facevo su e giù senza problemi. La prima tappa di avvicinamento è stata quando nel 2003 ho scoperto che, sempre vicino casa, c’era un piccolo Bike Park, si chiamava Darkglow (e c’è ancora). A 8 anni andavo lì, c’era una piccola pista da fourcross, qualche salto da dirt, molto piccoli, cose da due metri circa. Però c’era già un bel gruppetto nutrito, più o meno una cinquantina di persone.

Diego Caverzasi © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Quindi lì ti sei avvicinato alla disciplina che pratichi adesso?

Sì, ho girato per un bel po’ su quella pista e sempre lì ho partecipato alle prime competizioni. Nel 2006-07 infatti hanno organizzato un evento, vennero tutti i top rider di dirt italiani: Simone Piceno , Alberto Accettulli , Jack Bisi , Nick Pescetto . In quel momento ho scoperto che esistevano queste gare, poi col passaparola ma soprattutto tramite Facebook, ho scoperto che c’erano molti più eventi in Italia, e ho iniziato a girare con i miei genitori. Non esisteva un campionato, erano semplicemente gare che si ripetevano ogni anno. Poi dal 2009 un evento bronzo, che si teneva durante il Riva Bike Festival e rientrava nel FMB World Tour . C’era già gente forte, tra l’altro mi chiedevo anche un po’ perché ci fosse. Dall’anno successivo ho iniziato a partecipare a più tappe del circuito, alcune in Svizzera, altre in Austria, Francia. Girando ho cominciato ad accumulare punti e scalare la classifica, fino al 2015.

Poi sei andato in America…

È stato il primo anno, ho partecipato al Colorado Freeride Festival nella speranza di vincere la wild card per il Joyride di Whistler, che invece poi ha vinto Torquato (Testa nda). Portai comunque a casa un 7° posto che mi fece guadagnare parecchi punti. A Whistler ci sono andato ugualmente ma non per gareggiare, era il sogno di una vita andare la nella mecca della MTB. Nel 2016 ero di diritto nella top 20 mondiale e quindi potevo partecipare a tutti gli eventi Oro, e proprio quell’anno ho vinto il 26Trix di Leogang.

Diego Caverzasi in gara al Red Bull Joyride di Whistler, Canada © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

Tutto questo completamente da privato giusto?

Sì, fino a fine del 2017 ho partecipato agli eventi esclusivamente da privato, non avevo effettivamente sponsor. Poi qualcosa ha cominciato a muoversi, insomma anche in telecronaca durante gli eventi Crankworx i commentatori erano abbastanza sorpresi, dicevano: “Cavolo, questo ragazzo non ha uno sponsor”. Detto, fatto, dall’anno successivo, nel 2018 qualche azienda si fece avanti con contratti di sponsorizzazione, mai però con aziende che producessero biciclette.

(Attualmente invece da quel punto di vista può contare sul supporto di Giant Italia , e non solo per quel che riguarda le bici da dirt, ndr)

Le tue giornate sono abbastanza intense: come si compongono? Ti stai già preparando per il Crankworx?

È effettivamente un periodo in cui mi sono messo sotto con gli allenamenti. La mia giornata inizia presto, alle 7, con impegni d’ufficio, stesura di progetti, social. Sono infatti impegnato anche in ambito trail building e corsi. Subito dopo pranzo esco a saltare, non prima però di aver fatto un giretto per scaldarmi. La sessione viene solitamente ripartita in: un’ora di salti, seguita da un paio d’ore di air bag. Ci sono però anche giornate in cui non mi va di saltare e intraprendo un bel giro con la bici da Enduro , talvolta anche in notturna. La giornata non finisce dopo la bici perché una volta tornato a casa faccio il montaggio video per il mio canale YouTube personale. Si lavora all’infinito insomma. In media gli allenamenti in bici si distribuiscono su 5-6 giorni a settimana, in cui cerco di inserire un po’ tutti gli aspetti della pratica.

Guarda anche Il sentiero chiede aiuto: ecco cosa possiamo fare con i consigli di IMBA Leggi la storia

Ti prepari anche in palestra?

No, purtroppo da una parte mi trovo a non avere abbastanza tempo, dall’altra sinceramente non mi piace, anzi, mi annoia terribilmente.

(Ed è per questo che Diego col suo modo di fare, con un approccio molto attento, ma messo a punto in completa autonomia si avvicina molto alla figura del freerider. Lui si ritiene un “atleta per finta”, ma la sua dedizione al lavoro e le sue skills mettono in luce un rider di gran valore, che ha analizzato nel tempo ciò che per lui fosse più efficace e cosa no, ndr)

Quanto si prova un trick e quale ti ha richiesto più tempo per riuscire a chiuderlo?

Ci sono volte in cui una nuova evoluzione riesco a chiuderla bene al primo tentativo, altre invece richiedono molto più tempo. Io per esempio ci ho messo un’infinità a imparare il front flip-tailwhip, un trick molto difficile che al mondo riescono a chiudere in quattro, cinque persone. È stato un lavoro estremamente lungo, ci ho messo ben 7 anni a impararlo. Sono riuscito a portarlo a compimento quando ho dedicato due giornate intere a provare e riprovare. In quei due giorni l’ho approcciato più di 150 volte, fino a riuscire a chiudere completamente il trick. Certamente quella è una prima fase: impari i movimenti ma non lo esegui egregiamente. È in una seconda fase di perfezionamento che crei un gesto automatico. Se non sono stati 3.000 tentativi, ci sono andato molto vicino.

Invece il tuo trick tipico? Quello che fai più spesso e che ti caratterizza, insomma.

Adoro fare tutte le combinazioni di front flip, cioè quei trick difficili che tutti odiano fare. Però è sicuramente quello che mi caratterizza di più perché sono il rider che le utilizza maggiormente nelle competizioni. Penso di essere l’unico al mondo a saper fare tutte le combinazioni di front flip.

Diego Caverzasi Frontflip Double Barspin © Red Bull District Ride

Come immagini la run ideale?

Bella domanda… allora, per me la run perfetta dovrebbe comprendere rotazioni in ogni direzione: 360 regular e opposite, backflip, frontflip. Insomma, tutte le rotazioni possibili. L'ideale poi è non ripetere i trick e inoltre bisogna essere più puliti possibile nella guida. Anche se un rider sa fare l'evoluzione più difficile del mondo, bene e ripetutamente, darà comunque l’impressione di saper fare esclusivamente quello. A me piace variare.

C’è un percorso che preferisci del Crankworx dove bisognerà guardarti attentamente?

Quello di Rotorua è tra i miei preferiti. Il terreno lì è molto particolare, tendente al sabbioso. Le rampe sono effettivamente grosse ma è molto facile da girare e meno rischioso rispetto a tanti altri percorsi.

La magia di Rotorua © Sven Martin

È vero che non bisogna solo essere “scollegati”?

Ma al contrario, bisogna essere molto attenti. Il segreto è imparare a non pensare ad alcune cose ma eseguirle in maniera automatica, d’istinto. Non bisogna girare con ripensamenti, che sarebbero problemi, ma avere uno schema in testa di esecuzione. Prima di partire per una run analizzo ogni dettaglio, penso con precisione al da farsi. In quel momento per me esiste esclusivamente quel compito, non esiste nient’altro, quindi ricerco la massima concentrazione. Il pubblico gioca poi un ruolo fondamentale, non ci sarebbe la stessa motivazione a farlo per se stessi.

Chi è il tuo rider preferito?

Attualmente Emil Johansson è bellissimo da vedere qualsiasi cosa egli faccia. In passato, quando ho iniziato a girare, mi piaceva guardare Andreu Lacondeguy perché era il più alternativo tra tutti.

Andreu Lacondeguy - Red Bull Rampage 2015

Gara nel cassetto?

Ho partecipato più o meno a tutte le gare in calendario, ma vi sorprenderò dicendo che non è il Rampage : vado bene in freeride, ma non è il sogno della mia vita. Ciò che mi piacerebbe rifare è il District Ride , è un evento particolare in cui devi essere bravo in tutto, è slopestyle street con salti grossi ma anche strutture piccole e soprattutto la problematica del pavé.

La tua bici preferita è quella da dirt?

Diciamo di sì, ma anche con quella da DH in Bike Park mi diletto abbastanza, mi piace. L’importante per me è che la bici sia leggera, in fondo quella da dirt è estremamente leggera. Non mi date però quella da XC (ride nda). Di recente ho cominciato anche a girare con la eBike: quando ho fretta prendo la Reign E+ e vado. Qui da me in fondo appena esci di casa c’è subito salita e non voglio patirla sempre.

Un consiglio che daresti a chi si avvicina a questo sport?