Le dritte di Raida Come Mangi sulle sospensioni

È molto interessante questo aspetto. Alcuni brand consigliano proprio questo assetto, specie con il posteriore più morbido e comodo rispetto all’anteriore. In realtà dipende, anche in questo caso, da quale direzione si vuole dare alla bici. È giusto dire che è controproducente dotare di un SAG più abbondante all’anteriore rispetto al posteriore, si avrebbe una bici che tenderebbe a impuntarsi molto. Per ricercare un assetto orientato per la discesa è meglio indurire la forcella e sfruttare un retrotreno più seduto, per avere un baricentro più arretrato e aggredire al meglio sul ripido per esempio. Pensiamo a quello che è l’impiego dell’

, la si sfrutta su ogni frangente e quindi deve essere quanto più bilanciata possibile in questo senso, il giorno che magari si pensa di girare in bike park si può optare per un assetto più discesistico: indurire l’anteriore o ammorbidire il posteriore. È facile cercare di sbilanciare l’eBike per cucirsela addosso soprattutto in vista della discesa, ma dobbiamo ricordarci che è una bici a 360°.