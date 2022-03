MTB: le migliori trail area della Lombardia

La Lombardia è una delle regioni italiani con la superficie più estesa, eppure la sua fama mondiale è limitata alla notorietà della città di Milano. Regina della moda, fortemente incline a un cambio di passo sul fronte della ciclabilità urbana, nei suoi dintorni offre luoghi in cui andare in mountain bike è possibile. A partire proprio dal territorio di Milano, abbiamo cercato di selezionare alcune delle trail area più interessanti e in crescita della Lombardia . La selezione non è stata facile, e vi permetterà di trovare tanto trail area più di nicchia, quanto aree molto blasonate o emergenti.

a qualsiasi livello. Nel territorio del Monte di Brianza i trail sono aperti a chi possiede una ebike o una mountain bike pedalabile. Non essendoci shuttle nella zona o servizi meccanizzati di risalita, bisogna spingere la propria mountain bike fino alla cima per potersi rilanciare verso valle. È la zona in cui lo scorso anno è andato in scena il campionato italiano marathon, e la rete sentieristica per mtb è davvero vasta. Si contano 34 sentieri principali con diverse vie di risalita.

Attualmente i sentieri mantenuti in maniera maniacale dall’associazione Progetto Orobie Sport (con ben 40 addetti che puliscono 5 giorni a settimana prendendosi cura di tutte le tracce) sono 9, ma il progetto è in espansione e prevede anche la riattivazione di impianti di risalita fino alla cima del Monte Poieto con un’area che coinvolge ben 7 comuni. La trail area si fonda su un terreno prettamente roccioso ma con alcune zone di terra malleabile. Qui nasce la Bruna, una discesa di 4 km con una parte iniziale molto flow e svariati cambi di pendenza e con una seconda sezione che porta in una parte di sottobosco più tecnica rispetto all’inizio e con una buona dose di step down. Se atterrate a Orio (ma anche Milano), ricordatevi di portare le vostre ruote tassellate almeno una volta sulla Bruna.

Nel comasco si pedala forte con le bici da enduro e Tavernerio è un’altra località in cui si gira intensamente con le bici a lungo travel. Dal Monte Boletto si possono intraprendere escursioni tra all mountain ed enduro passando per Brunate e l’iconica discesa di Meriggi, una vera prova speciale utilizzata in occasione delle gare enduro locali, un fondo flow e qualche tratto di roccia viva che vi trasporteranno fino a valle. Un’escursione completa e divertente può misurare anche 20 km, un’estensione non esagerata ma piena di sfaccettature.

