I migliori percorsi e gli itinerari più belli per fare MTB in Toscana

La Toscana è una terra di sapori, città d’arte e cultura. Ma oltre alle verdi colline, o per meglio dire, dietro, si nascondono sentieri infiniti. La conformazione territoriale della regione non può essere paragonata ai comprensori montani e ai bike park più noti, tra dislivelli inferiori e nessun impianto di risalita. Ma potete sempre salire in furgone, caricare la MTB (o la eMTB), e partire alla scoperta di spot davvero interessanti, dalla Maremma e fino alla punta nord. Scopriamo tutte le trail area in cui perdersi almeno un giorno.

si scende sempre, e principalmente con il casco integrale, ma c’è pur sempre da spingere per girare grosso e non mancano escursioni pedalate. La rete è vasta e va oltre alla sola discesa. L’avvento inoltre delle eBike ha spronato gli operatori di zona a creare anche risalite pedalabili.