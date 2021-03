Gli strumenti per il tuning "fai da te" che trasformeranno la tua forcella

Avete fatto caso alla run di Loic Bruni a Lousa nel 2020? In un determinato tratto si può notare che stacca completamente la mano sinistra dal manubrio, per la serie: “don’t try this at home”, e si lancia in una regolazione di una ghiera o forse un pulsante sulla testa della forcella. Un’operazione effettuata a più di 50 orari, in un punto però molto scorrevole in cui il francese, con ogni probabilità, aveva bisogno di più sostegno e scorrevolezza. Chiudendo quello che era forse un registro della compressione, Bruni ha migliorato un assetto predefinito. Ovviamente come ci ha detto anche

Lorikid

gli saranno servite per effettuare la manovra in totale sicurezza, ma il punto è che quel pulsante (o ghiera) sulla

Ohlins

originale non esiste. Il downhiller ha modificato la sua sospensione per avere più margine di manovra in quel punto e giocarsi la gara. Loro hanno tempo, meccanici e risorse per effettuare grossi lavori di idraulica, ma noi non possiamo stare con le mani in mano.